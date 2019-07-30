МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в июле сохранились на уровне 9,4% — они остаются практически неизменными четвертый месяц подряд, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем (9,4%). Она остается практически неизменной четвертый месяц подряд после снижения в марте этого года", — говорится в документе.

При этом инфляционные ожидания респондентов, имеющих сбережения, увеличились на 0,3 процентного пункта, вернувшись в середину интервала, в котором они находятся с мая прошлого года. В то же время инфляционные ожидания респондентов, не имеющих сбережений, снизились на 0,3 процентного пункта и находятся вблизи минимальных значений, наблюдаемых с мая прошлого года.

"В июле респонденты реже стали воспринимать как значительный рост цен на фрукты и овощи, что, вероятно, связано с сезонной динамикой цен на них. В то же время, несколько возросла частота упоминаний тарифов на жилищно-коммунальные услуги, плановая индексация которых произошла в июле. Частота упоминаний остальных товаров и услуг изменилась незначительно", — пишут авторы комментария.

Оценки населением текущей и ожидаемой инфляции значительно зависят от изменений цен на бензин: их существенный рост в июле отмечали 27% опрошенных – примерно столько же, сколько в июне (28%). Это связано со сдержанной фактической динамикой цен, полагают в Банке России.

Оценки инфляционных ожиданий домохозяйств на ближайшие 12 месяцев, рассчитываемые Банком России с использованием данных опросов ООО "инФОМ", в июле увеличились на фоне роста частоты ответов об ускорении инфляции в ближайшие 12 месяцев. "В июле доли респондентов, ожидающих инфляцию в 2019 году и в трехлетней перспективе около 4%, практически не изменились (30 и 23% соответственно). Низкие доли таких респондентов указывают на незаякоренность инфляционных ожиданий на цели Банка России", — резюмировали в ЦБ.