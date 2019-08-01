МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по результатам полугодия в размере 0,69 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, в случае одобрения совокупный объем выплат составит около 7,71 миллиарда рублей, что эквивалентно 100% свободного денежного потока компании за второй квартал. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 15 октября.

В текущем году компания уже начисляла дивиденды по итогам первого квартала на сумму 255,6 миллиона долларов (16,627 миллиарда рублей) из расчета 1,488 рубля на акцию.

По итогам первого квартала 2018 года дивиденды ММК составили 0,801 рубля на акцию (или 8,951 миллиарда рублей в целом), второго — 1,589 рубля (17,756 миллиарда рублей), третьего квартала — 2,114 рубля на бумагу (23,622 миллиарда рублей) и четвертого — в размере 1,398 рубля на акцию, почти на 15,622 миллиарда рублей.

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн.

В настоящее время в обращении находится 11 миллиардов 174,33 миллиона обыкновенных акций ММК. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.