МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австрало-британской Rio Tinto Group, по итогам первого полугодия 2019 года снизилась на 6% по сравнению с показателем годичной давности и составила 4,13 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,5 доллара против 2,49 доллара в первом полугодии 2018 года. Операционная прибыль снизилась на 17% — до 5,276 миллиарда долларов. Консолидированная выручка выросла на 9% — до 20,7 миллиарда долларов.

По прогнозам компании, капитальные расходы в 2019 году составят около 6 миллиардов долларов, а в 2020 и 2021 годах — примерно по 6,5 миллиарда долларов.

"Наш портфель активов мирового класса и хороший балансовый счет хорошо помогают нам в любых рыночных условиях. Этот факт наряду с нашим дисциплинированным подходом к распределению капитала, усиливает нашу способность продолжать инвестировать в бизнес и обеспечивать высокие доходы акционерам в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе", — приводятся в отчетности слова главы Rio Tinto Жан-Себастьена Жака (Jean-Sebastien Jacques).

Rio Tinto — одна из ведущих по размеру рыночной капитализации горно-металлургических компаний мира. Компания работает в 40 странах, число сотрудников составляет около 55 тысяч человек. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.