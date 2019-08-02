САНКЦИИ ПО ДЕЛУ СКРИПАЛЕЙ

Как стало известно в пятницу, США вводят второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по их утверждению, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона, как предписывал первый пакет. Согласно второму, президент США должен из шести вариантов прописанных в законе санкций выбрать минимум три. Среди них — понижение уровня дипломатических отношений, запрет американским банкам выдавать кредиты попавшей под санкции стране, препятствование предоставлению ей международных займов, запрет на экспорт американскими компаниями товаров и технологий в эту страну, кроме продовольственных и сельскохозяйственных, запрет на любой импорт из страны под санкциями, в том числе нефти и нефтепродуктов, и запрет на полеты в и из США государственных авиакомпаний подсанкционной страны, что может напрямую затронуть "Аэрофлот".

На этом фоне рубль ускорил снижение, обновив минимумы за 1,5-2 месяца, а вслед за этим долларовый индекс РТС упал ниже психологической отметки в 1300 пунктов. В отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии британская сторона обвиняет российское государство. МИД РФ уже направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали. Однако официальных доказательств так и нет, более того, эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь. Британский МИД признал, что вывод о причастности РФ был сделан среди прочего на основании собственных оценок информации.

НОВЫЕ ПОШЛИНЫ ТРАМПА

В четверг вечером президент США Дональд Трамп удивил общественность сообщением о введении новых 10-процентных пошлин на китайские товары стоимость в 300 млрд долларов. При этом он выразил позитивный настрой по поводу достижения торговой сделки с Китаем. Этот шаг оказался достаточно внезапным – ничто не предвещало нового витка напряженности в торговом споре. В ходе личной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20 в Осаке Трамп заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. В конце июля в Шанхае завершился очередной раунд торговых переговоров сторон, которые не принесли ожидаемого результата. Однако, как сообщило агентство Синьхуа, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. Новый раунд переговоров запланирован на сентябрь.

Мировые фондовые биржи отыграли новость снижением: индексы США и Азии закрылись в минусе, с него же начали день европейские и российские торговые площадки. По мнению экспертов, это закономерная реакция на то, что ситуация грозит дальнейшим обострением, что может негативно отразиться как на обоих мировых лидерах, так и на глобальной экономике. Возможно как падение нефтяных котировок к уровням 50 долларов за баррель, так и падение юаня вместе с ВВП КНР. США тоже могут столкнуться с риском рецессии. В целом торговый спор грозит отнять 1-2 процентных пункта ежегодного роста у и так замедляющейся мировой экономики.

ПАРАД СТАВОК ПРОДОЛЖАЕТСЯ





Сезон смягчения денежно-кредитной политики, начатый на прошлой неделе ЦБ РФ, продолжил Федрезерв США – как ожидалось, в среду он понизил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2-2,25%. Вместе с тем глава регулятора Джером Пауэлл сказал, что это решение было "корректировкой политики в середине цикла", и он не рассматривает его как начало длительного цикла снижения ставки. Таким образом, ФРС явно дала понять, что до конца года следует ожидать еще максимум одного, а никак не трех снижений ставки, тогда как раньше рынки исходили из того, что всего в 2019 году их будет четыре. Эта риторика поддержала курс доллара, который начал дорожать к большинству мировых валют и снизила котировки золота, которое до конца недели дешевело. Кроме того, на итогах заседания ФРС началось падение цен на нефть, которое в четверг подстегнули новые пошлины Трампа.

По мнению экспертов, до конца года американский регулятор будет следить за состоянием дел в своей и глобальной экономике, и исходя из этого определится с дальнейшим направлением денежно-кредитной политики. Если индикаторы будут нормальными, то и ставки трогать лишний раз не будут, и доллар останется крепким, а американская экономика продолжит рост, невзирая на замедление в мире. Не менее ожидаемое решение на этой неделе принял Банк Англии, сохранив базовую ставку на уровне 0,75%, а также объем выкупа активов. При этом он, исходя из грядущего "развода" с ЕС, понизил прогнозы роста ВВП Великобритании на 2019-2020 годы и повысил на 2021 год. Банк Японии так же ожидаемо сохранил процентную ставку на отрицательном уровне.

САНКЦИИ ПРОТИВ "СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2"

На этой неделе комитет сената США проголосовал за санкции против "Северного потока-2", которые предполагают запрет на въезд в страну и заморозку активов компаний, предоставивших суда для глубоководной укладки российских трубопроводов. Документ должен быть утвержден сенатом, затем палатой представителей и подписан президентом, после чего станет законом. Эта процедура может затянуться на неопределенный срок, поскольку не все в США поддерживают политику использования санкций против европейских компаний. Это может обострить и так непростые отношения с ЕС. Таким образом, даже если санкции в конечном итоге примут, у "Газпрома", по мнению экспертов, еще есть время для прокладки газопровода на глубоководных участках.

Газовая компания заявила, что в 2018 году проинвестировала газопровод сверх плана в объеме 103,3 млрд рублей, поскольку именно на тот момент пришлись основные строительные расходы. В этом году инвестиции в "Северный поток-2" планируются вдвое ниже — 53,2 млрд рублей. Уже построено более 70% трубопровода, и по плану он должен быть запущен в декабре. Участники проекта уверяют, что это вполне реалистично и время на завершение работ еще есть. Однако эксперты не исключают, что из-за проволочек со стороны Дании, которая никак не определится с разрешением на прокладку в ее территориальных водах, запуск может быть перенесен на первый квартал 2020 года. По их мнению, европейская сторона будет давить на необходимость достижения договоренностей по украинскому транзиту до запуска проекта — переговоры запланированы на сентябрь.

ПЕРВАЯ ДЕФЛЯЦИЯ ЗА ДВА ГОДА

Росстат впервые с сентября 2017 года зафиксировал недельную дефляцию в РФ в 0,1%. Два года назад статистическое ведомство начало отмечать недельную дефляцию с конца июля, когда три недели подряд она держалась на уровне 0,1%. В 2016 году Росстат дважды сообщал о недельной дефляции — также в последнюю неделю июля и в первую неделю августа. До этого дефляция, также по 0,1%, в России наблюдалась в сентябре 2011 года. В 2018 году недельная дефляция не фиксировалась, минимум — только недельная нулевая инфляция. По мнению экспертов, дефляция-2019 вызвана снижением цен на продовольствие. За последнюю неделю июля сильнее всего подешевели сахар-песок, некоторые овощи и мясопродукты. Как правило, сезонная дефляция связана с хорошим урожаем — многие товары долго не хранятся, поэтому дешевеют.

Месячной дефляции по июлю эксперты не ожидают – это характерно, скорее, для августа-сентября, как это было в 2017 и 2011 годах. ЦБ РФ не исключает, что в этом году ситуация повторится, и август или сентябрь также будут дефляционными. Данные по урожаю также позволяют на это надеяться. Но, как правило, ближе к концу года цены вновь разгоняются, что компенсирует их летний спад. С начала года рост цен составил 2,7%, а по итогам года инфляция может составить 4-5%, что и предполагают официальные прогнозы правительства, Минэкономразвития и Банка России.

ГЕНПРОКУРАТУРА ЗАЙМЕТСЯ НПФ

Во вторник первый замгенпрокурора Александр Буксман сообщил, что по поручению главы государства ведомство начинает массовые проверки работы пенсионных фондов в августе. По его данным, это вызвано массовыми обращениями граждан из-за неправомерного перевода их пенсионных накоплений. Рассмотрение жалоб показало, что наиболее распространенным нарушением является фальсификация подписей на договорах об обязательном пенсионном страховании и заявлениях, поданных в форме электронного документооборота или заверенных нотариусом, рассказали в ПФР. Кроме того, граждан вводят в заблуждение лица, действующие от имени НПФ, получая, таким образом, подписи для вышеупомянутых договоров. Фонд уже уведомлен о планируемых мероприятиях в территориальных органах НПФ и территориальных органах ПФР, и будет оказывать всё необходимое содействие.

По мнению экспертов, причиной внимания правоохранителей может быть переходная кампания 2015-2016 годов. Она характеризовалась крайне агрессивной политикой участников рынка по переманиванию клиентской базы, в том числе из ПФР, что привело к всплеску недобросовестных переводов либо, наоборот, недобросовестных удержаний клиентов фондами. В результате люди теряли инвестдоход, и их доверие к системе негосударственного пенсионного страхования снижалось. По итогам проверки с накоплениями граждан не должно ничего произойти, так как все фонды, работающие с пенсионными накоплениями, входят в систему гарантирования и застрахованы АСВ.

"НАФТОГАЗ" ВСПОМНИЛ О КРЫМСКИХ АКТИВАХ

"Нафтогаз" подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с России 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму, сообщила в среду пресс-служба украинской госкомпании. Решение ожидается не ранее конца 2020 года. Ранее "Нафтогаз" уже обращался с подобными исками и получил промежуточное решение. Аналогичные требования выдвигают и украинские инвесторы, всего подано более 10 исков в международный арбитраж. В свою очередь, РФ планирует оспорить оценку ущерба "Нафтогаза". Минюстом России с привлечением ведущих российских и иностранных юридических консультантов организована полномасштабная работа по защите интересов РФ в связи с указанными требованиями.

По мнению экспертов, со стороны Украины это был достаточно предсказуемый ход. Он связан с долгом, который она до сих пор не возместила российской стороне в размере 3 млрд долларов. Украинская сторона пытается найти способ, чтобы его аннулировать. Россия же настаивает на полной выплате долга. Это может длиться достаточно долго — пока одна из сторон не допустит критической ошибки, при которой придется принимать частично или полностью условия противоположной стороны. Иски могут сыграть свою роль и в переговорах о транзите газа, где по-прежнему далеко до компромисса, и каждая из сторон настаивает на своем. Таким образом, не исключено затягивание судебных разбирательств и добавление к ним новых — в зависимости от политического контекста.

СБЕРБАНК УШЕЛ ИЗ ТУРЦИИ

Крупнейший банк России — Сбербанк — завершил "турецкую эпопею", окончательно продав принадлежавший ему Denizbank дубайскому Emirates NBD. Соглашение о продаже актива Сбербанк заключил еще в мае прошлого года, надеясь закрыть сделку до конца того года. Выручка от продажи турецкого банка составила 170,7 млрд рублей. Сбербанк приобрел Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia и достаточно быстро сделал его своим самым ликвидным и прибыльным активом за рубежом. Избавляться от него Сбербанк не планировал, однако в 2014 году попал под секторальные санкции США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования. Поэтому из-за санкционных ограничений пришлось об этом задуматься и начать поиск покупателя.

Ограничив дальнейшие планы на международную экспансию, Сбербанк в мае 2018 года сообщил, что подписал с Emirates NBD обязывающее соглашение о продаже банка до конца того же года. Глава Сбербанка Герман Греф тогда снова объяснил такое решение санкционным давлением — турецкий банк вывели из-под санкций США, но оставили в европейском списке, что делало его неконкурентоспособным на рынке ЕС. Сторонам пришлось не раз переносить сроки из-за "европейской бюрократии" и долгих получений разрешений от регуляторов, а затем и подписывать обновленное соглашение. Между сторонами еще остались некоторые обязательства. Так, Emirates NBD должен будет выкупить субординированный долг Denizbank перед бывшим владельцем на сумму около 1,2 млрд долларов, а турецкий банк — погасить ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около 1,1 млрд долларов.