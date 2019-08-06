С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 авг /ПРАЙМ/. Администрация Санкт-Петербурга планирует включить в программу приватизации госимущества на 2019 год блокирующий пакет акций авиакомпании "Россия" (25,0001%), следует из материалов на сайте городского правительства.

Проект постановления правительства о внесении изменений в программу приватизации государственного имущества, включая доли Санкт-Петербурга в уставных капиталах акционерных обществ, опубликован в числе проектов, подлежащих независимой антикоррупционной экспертизе.

"Акционерное общество "Авиакомпания "Россия"… Акции, планируемые к приватизации — 25,0001%", — говорится в этом документе.

Помимо блокпакета акций "России", власти Петербурга предполагают, в частности, продать 0,00054% акций банка "Санкт-Петербург" и 10% акций Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, а также реализовать 100% акций двух городских стоматологических поликлиник, следует из проекта постановления городского правительства.

"Приватизация акций обусловлена отсутствием возможности осуществления контроля деятельности обществ со стороны Санкт-Петербурга как акционера ввиду отсутствия контрольного пакета, необходимостью получения доходов в бюджет Санкт-Петербурга от продажи акций хозяйственных обществ, участие Санкт-Петербурга в которых не отвечает целям и задачам Санкт-Петербурга", — уточняется в пояснительной записке к проекту.

Авиакомпания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.