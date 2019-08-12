МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Москвы на уровне "BBB-" со стабильным прогнозом, говорится в релизе агентства.

Рейтинг выпусков приоритетных необеспеченных облигаций города также подтвержден на уровне "BBB-".

"В ближайшие три года бюджетные показатели Москвы немного ослабнут, так как руководство города планирует реализовать ряд крупных долгосрочных инвестиционных проектов. Расходная часть бюджета также будет подвергаться умеренному давлению со стороны новых президентских указов", — пишет агентство.

S&P полагает, что в ближайшее время бюджет Москвы будет исполняться с дефицитом. Остатки денежных средств на счетах снизятся, но уровень долга останется минимальным. S&P отмечает взвешенное и продуманное управление долгом в столице и хорошие показатели ликвидности, которые позволяют поддерживать кредитоспособность города.

Стабильный прогноз отражает аналогичный прогноз по рейтингам России. S&P отмечает, что любое рейтинговое действие в отношении России, скорее всего, повлечет за собой соответствующее действие по рейтингам Москвы при условии, что собственные характеристики города останутся неизменными.