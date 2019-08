ВАШИНГТОН, 12 авг — Dow Jones. Руководители Федеральной резервной системы оценивают возможность использования инструмента, который может понизить риск кредитного кризиса в период спада экономики.

Этот инструмент известен как контрциклический буфер капитала. Он позволяет ФРС требовать от банков резервировать больше буферного капитала, если экономика демонстрирует признаки перегрева, или меньше капитала в трудные периоды. Этот буфер в целом применим к банкам, имеющим активов более 250 млрд долларов, включая такие фирмы, как JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp. и Citigroup Inc.

До сих пор Управляющий совет ЕЦБ не использовал этот инструмент, который был одобрен в 2016 году. Правило в отношении буфера гласит, что его необходимо увеличивать, когда экономические риски "значительно выше нормы", и сокращать, когда они уменьшаются.

Сейчас некоторые руководители ФРС спорят, пришло ли время для использования этого инструмента, который может обеспечить банки дополнительными ресурсами кредитования в период спада. Пока неясно, когда они могут принять решение.

Идея его использовать, как это уже делают в некоторых юрисдикциях, стоит рассмотрения, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции в конце июля.

Впрочем, решение об использовании буфера сопряжено с трудностями. Банки не хотят резервировать еще больше капитала, чем они делают это сейчас, так как это может повредить их прибыльности, которая уже оказалась под давлением ввиду низких процентных ставок.

Кроме того, пока неясно, как рынки будут интерпретировать такие действия ФРС, особенно ввиду того, что эта мера будет использоваться впервые. Инвесторы могут расценить увеличение буфера как позитивный фактор, который обеспечивает ФРС дополнительное пространство для маневра. Но это также может обеспокоить инвесторов, так как они могут расценить это как сигнал о близком замедлении.

Руководители ФРС обсуждают вопрос о том, следует ли использовать этот инструмент, начиная с прошлого года. Сейчас они поднимают еще один вопрос: как его использовать.

Некоторые руководители предлагают подключать его без увеличения уровней капитала. Это сигнализирует о том, что ФРС готова его использовать, хотя и не сейчас. Другие считают, что более высокие требования в отношении капитала должны применяться сейчас.

Любой вариант дает центральному банку возможность понижения требований в период спада.

Управляющий ФРС Лаэль Брейнард, которая была назначена президентом Обамой, предлагает воспользоваться буфером сейчас и повысить капитальные требования для крупных банков. Она не присоединилась к мартовскому решению ФРС о том, чтобы пока воздерживаться от использования этого инструмента.

"Обращение (к буферу) создаст еще один уровень защиты и подаст сигнал об осторожности, помогая сдерживать растущую уязвимость системы в целом", — сказала она в своем выступлении в мае.

Другие говорят, что требования в отношении уровня капитала уже достаточно высоки, и этот инструмент может использоваться как предохранительный клапан в неблагоприятные периоды.

"Мы полагаемся на весь период цикла на высокие требования в отношении уровня капитала и ликвидности, — сказал Пауэлл. – Я рассматриваю требования в отношении уровня капитала и уровень капитала в системе как адекватные".

Рэндал Куорлз, вице-председатель ФРС по банковскому надзору, заявил на июльской конференции ФРС в Бостоне: "Общий риск для финансовой стабильности отягощен крайне низким уровнем заемных средств в финансовом секторе".

Куорлз и Пауэлл ссылаются на подход Банка Англии как на возможную модель для США. В Великобритании контрциклический буфер капитала составляет 1% от активов, оцененных в отношении риска, когда риски "не понижены, но и не повышены". Это позволяет центральному банку сокращать его, если экономика споткнется.

Банки считают, что буфер не следует подключать в настоящее время, так как они уже подчинены регулированию, включая другие требования в отношении капитала, которые гарантируют готовность к неблагоприятному периоду. В качестве примера приводятся ежегодно проводимые ФРС стресс-тесты, которые банки должны проходить, чтобы доказать, что они проложат предоставлять кредиты в период рецессии.

Одновременно с этим они побуждали ФРС сокращать требования в отношении капитала. Центральный банк, вероятно, будет вынужден это делать, если он активирует контрциклической буфер капитала, при этом сохраняя тот же уровень капитала в банковской системе, как предполагают Куорлз и Пауэлл.

Контрциклической буфер капитала был создан в 2010 году международными регуляторами через Базельскую комиссию по банковскому надзору. Он используется в других регионах мира, включая Швецию и Гонконг.

— Автор Lalita Clozel, lalita.clozel.@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ