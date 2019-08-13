МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в июле замедлилась до 5,3% с 5,42% в июне, сообщает Банк России.

"Оценка трендовой инфляции в июле 2019 года понизилась до 5,3% с 5,42% в июне. Оценка трендовой инфляции, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, понизилась до 4,02% в июле с 4,08% в июне", — говорится в материалах регулятора.

Как отмечает ЦБ, динамика оценок трендовой инфляции указывает на сохранение инфляционного давления на потребительском рынке на уровне, близком к цели по инфляции.

По мнению регулятора, на среднесрочном горизонте риски отклонения годовой инфляции вверх от 4% по прежнему преобладают над рисками отклонения инфляции вниз.