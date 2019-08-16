ЧП В ЖУКОВСКОМ

Одним из главных событий недели стало ЧП в подмосковном Жуковском – в четверг самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", вылетевший в Симферополь, на взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе. Лайнер совершил жесткую посадку на кукурузное поле в Раменском районе Московской области. На борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Благодаря мастерству пилотов, жертв удалось избежать – большинство пострадавших отделались синяками и ушибами, госпитализирован был всего один человек. Пожара тоже не произошло, хотя самолет садился с полными баками.

Экипаж А321 заявил, что отрабатывал подобные ситуации на тренажерах, поэтому при ЧП все было выполнено согласно инструкции. Власти РФ заявили, что действия пилотов при аварийной посадке заслуживают самой высокой оценки, они будут представлены к госнаградам. Авиакомпания и страховщик приняли решение выплатить по 100 тысяч рублей всем пассажирам аварийно севшего рейса в качестве компенсации, сверх положенных страховых выплат за ущерб здоровью. Расшифровка самописцев должна завершиться в течение трех дней, затем предстоит сделать выводы причинах аварии. Сообщалось, что причиной попадания птиц в двигатель могло стать наличие незаконной свалки рядом с аэропортом. Росприроднадзор и Минэкологии Подмосковья проверят все проблемные объекты, а рекомендации по орнитологической безопасности будут усовершенствованы.

ПРИЗРАК РЕЦЕССИИ

Важный для глобальной экономики сигнал на этой неделе пришел с рынка госбумаг США. Спред между "длинными" и "короткими" казначейскими облигациями впервые более чем за 10 лет стал отрицательным. Этот феномен, называемый инверсией, в прошлом всегда указывал на повышение вероятности рецессии. Негативная статистика пришла и из Германии – "экономики №1" Евросоюза, а также из Китая, что вызвало еще один всплеск опасений неминуемого замедления глобального экономического роста. Эти факты перекрыли оптимизм, связанный с отсрочкой введения США пошлин на некоторые китайские товары. Мировые рынки начали отыгрывать риск рецессии – фондовые индексы США в среду потеряли сразу 3%, за ними последовали другие площадки, нефть падала в цене на 5%. Российский рубль был в минусе вслед за нефтью – доллар превысил 65 рублей, евро – 74 рубля. При этом дорожали защитные активы, такие как японская иена и золото. К таковым относятся и рекордно дешевеющие гособлигации США.

Ближе к концу недели под влиянием других факторов и в рамках коррекции индексы и нефть росли, рубль также немного отыграл потери. Эксперты высказывают мнение, что вероятность рецессии действительно выросла, но вовсе не является 100-процентной. На ситуацию в экономике влияет комплекс факторов, и инверсия не является основным. В большей степени все зависит от того, как будет развиваться спор между США и Китаем в сфере торговли, в меньшей – от геополитики. Этот фактор тоже важен, но локальные явления, например, протесты в Гонконге, участники которых на этой неделе заблокировали аэропорт, могут повлиять лишь на местные рынки и то в краткосрочной перспективе. Вмешательство США в эту историю возможно – оно усугубит противостояние между двумя экономическими лидерами, но само по себе на рынки не повлияет. Торговые противоречия все равно останутся ведущими в этом конфликте.

ТРАМП ПЕРЕСТАРАЛСЯ

В среду стало известно о том, что Соединенные Штаты откладывают до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары. Как оказалось, новые ограничения на 300 млрд долларов, о которых ранее говорил Трамп, с 1 сентября не коснутся значительной группы товаров — сотовых телефонов, портативных компьютеров, видеоигровых консолей, некоторых игрушек, компьютерных мониторов, предметов обуви и одежды. До этого состоялся телефонный разговор глав делегаций США и КНР на торговых переговорах, в ходе которого китайская сторона сделала представление американской из-за новых пошлин, сообщили в министерстве коммерции КНР. Сам Трамп прокомментировал это в том духе, что его администрация решила отложить введение пошлин, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством.

Похоже, что президент США несколько переоценил свои возможности в торговой войне с Китаем, рассуждают эксперты. Пошлины на китайский экспорт стали создавать инфляционное давление, что является препятствием для воздействия на ФРС с целью снижения ставки. Кроме того, это может быть частью тактики Белого дома в переговорном процессе – возможно, уже есть договоренность о взаимных уступках. Не исключены и опасения того, что в ответ на новые пошлины Китай еще сильнее девальвирует юань, что может спровоцировать локальный финансовый кризис и падение американского рынка акций. Так или иначе, именно торговые войны, а не заявления Трампа о возможном выходе США из ВТО вызывают наиболее серьезные опасения по поводу глобального кризиса.

КИТАЙСКАЯ КРИПТОВАЛЮТА

На фоне замедления экономики и девальвации юаня Китай объявил о том, что готовится выпустить собственную криптовалюту. Эксперты регулятора работают над этим с прошлого года, и сейчас новинка близка к выпуску. Однако конкретных сроков пока не называется. Тонкость в том, что даже лояльно относящиеся к виртуальным деньгам страны пока не спешат их выпускать. Китай же принадлежит к многочисленной категории государств, в которых их хождение ограничено. Однако никакого противоречия здесь нет – ограничения касаются независимых криптовалют, зависящих от частных денег, а здесь речь идет о государственных, которые будут выпускаться ЦБ Китая. По мнению экспертов, власти страны понимают всю привлекательность криптовалют и пытаются использовать их основные преимущества — доступность, быстроту и дешевизну переводов, при этом оставив контроль за собой.

Фактически это будет почти тот же юань, но иного вида – не безналичный, не наличный, а криптовалютный. Народный банк, вероятно, будет определять и курс валюты к фиатному юаню. Так станет контролироваться и общий объем денежной массы в стране, что важно для стабильности денежной системы. Однако здесь мы видим попытку совместить во многом несовместимое — централизацию и децентрализацию, являющуюся главным преимуществом криптовалюты. Именно это противоречие не позволяет государствам выпускать полноправную цифровую валюту. Китайская тоже таковой не будет и спрос на нее окажется ограниченным – например, для дублирования стандартных платежей в юанях, полагают эксперты.

АРГЕНТИНА НАПОМНИЛА О СЕБЕ

Вторая по величине в Южной Америке страна – Аргентина – на этой неделе переживала последствия политического кризиса, которые в перспективе могут обернуться очередным дефолтом. После праймериз 11 августа, где оппозиция опередила действующего президента, национальная валюта – песо – обвалилась сразу на 30% впервые за 10 лет. На 38% рухнул главный фондовый индекс страны, что стало одним из худших показателей в истории. В течение недели индексы и песо пытались восстановить позиции, однако чуда не произошло – падение было лишь немного отыграно, да и то с переменным успехом. На этом фоне в стране начала расти инфляция, магазины подняли цены, а действующий президент Маурисио Макри выступил с рядом популистских заявлений, обещая заморозку цен и налоговые послабления.

Однако кардинального улучшения ситуации пока не ожидается. Проблемы Аргентины, как и соседних государств, продиктованы огромным внешним долгом, платить по которому умирающие экономики не в состоянии из-за постоянного падения ВВП и роста бюджетного дефицита, рассуждают эксперты. В этой ситуации вероятность дефолта весьма велика, но это не приговор. Даже если к власти в Аргентине придет оппозиция, она постарается не допустить столь неприятного начала своего правления. Для этого придется пойти на непопулярные меры, невзирая на все популистские обещания. Но даже если дефолт рано или поздно произойдет, больше всего пострадают соседние государства, чьи валюты и индексы коррелируют друг с другом. На мировые биржи он окажет краткосрочное влияние. Аргентина уже пережила 8 дефолтов, самый крупный из которых был в 2001 году, и этот риск заложен в индексы.

ЖДЕМ УСКОРЕНИЯ РОСТА

На этой неделе Росстат озвучил предварительные данные по росту ВВП РФ во втором квартале – он ускорился до 0,9% с 0,5% кварталом ранее. Это выше, чем оценка Минэкономразвития – рост 0,8% во втором квартале. Что касается данных по первому полугодию, то у Росстата и министерства они совпали – рост на 0,7% в годовом выражении. При этом очищенный от сезонности рост ВВП РФ во втором квартале 2019 года составил 0,4% после спада на 0,2% в первом квартале, что свидетельствует об отсутствии технической рецессии в экономике страны, указывают в Минэкономразвития.

Во втором полугодии министерство ожидает роста ВВП страны на уровне 1,6–1,8%. Ускорение возникнет на фоне активизации темпов роста в третьем квартале при увеличении расходов федерального бюджета (в том числе, в рамках национальных проектов) в пределах запланированных на текущий год бюджетных ассигнований. К этому прибавится эффект от снижения ставки ЦБ РФ в июне и июле. Все это позволит выйти на прогнозируемые темпы роста около 1,3% по итогам всего года, уверены в Минэкономразвития.

СПОР О СТАРЫХ МАШИНАХ

Еще одной широко обсуждающейся темой недели стал возможный запрет на старые автомобили – как стало известно, инициативу внес думский комитет по экономической политике и она находится на рассмотрении Минтранса и Минпромторга. Никаких параметров, по которым можно было бы запретить эксплуатацию старой автотехники, не сообщалось, однако новость вызвала негодование общественности и автоэкспертов. Последние указали, что средний возраст автопарка в РФ — 13,5 года, а более трети – старше 15 лет. В этой ситуации необходимо улучшение уровня жизни, чтобы люди могли позволить себе обновление автомобилей и льготы за утилизацию старой техники, полагают они. С другой стороны, возможно и повышение пошлин на машины, не соответствующие современным экологическим требованиям. В любом случае, начинать это следует с коммерческих перевозок, полагают эксперты.

Инициативу не поддержали и во фракции "Единая Россия", заявив, что действовать надо через поощрение автовладельцев, желающих обновить личный транспорт. Обязательный запрет может распространяться только на транспорт, для которого законодательством уже установлены ограничения: это общественный транспорт, транспорт, занимающийся перевозкой детей и инвалидов, полагают депутаты. Фракция раскритиковала новостной агрегатор "Яндекс" за то, что новость об инициативе Госдумы целый день провисела в "топах", несмотря на то, что "Единая Россия" заявила о несогласии с ней. Агрегатору предложили пересмотреть принцип подбора новостей, на что тот ответил, что новостной "топ" собирается по прозрачным алгоритмам и все заголовки показываются в неизменном виде с преимуществом для известных и уважаемых СМИ. Тема будет обсуждаться в Госдуме на следующей неделе.