ЕРЕВАН, 20 авг /ПРАЙМ/. Экономический рост в Армении во втором квартале 2019 года составил 6,5%, сообщили во вторник в статкомитете страны.

Согласно опубликованным на сайте ведомства данным, в первом квартале года ВВП вырос на 7,2%.

"ВВП Армении во втором квартале 2019 года составил 1,481 триллиона драмов в текущих ценах (около 3,11 миллиарда долларов) при росте по сравнению с соответствующим кварталом предыдущего года в 6,5%", — говорится в сообщении. В соответствии с опубликованными сведениями, объем валового внутреннего продукта в первом квартале достиг 1,242 триллиона драмов, или порядка 2,61 миллиарда долларов.

Данные за полугодие не приводятся, однако вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил во вторник на своей странице в Facebook, что рост ВВП за шесть месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 6,8%.

По данным статкомитета, во втором квартале зафиксирован рост в сферах промышленности, включая энергетику — на 10%, торговли и услуг — 9%, а также спад в сельском хозяйстве на 1,1%. ВВП на душу населения за указанный период составил 1040 долларов.

Госбюджетом Армении экономический рост на 2019 год запланирован в размере 4,9%.