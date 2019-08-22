МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России должно в срок до 30 сентября представить в кабмин свою позицию о перспективах введения в стране четырехдневной рабочей недели.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на перечень поручений премьер-министра Дмитрия Медведева по итогам июньского выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Ведомство оценит степень влияния четырехдневки на экономику страны и на социальную сферу.

Оценка будет проводиться совместно с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

По мнению опрошенных изданием экспертов, реализация этого предложения идеи может привести к падению ВВП примерно на 20%.

Отмечается, что если сократить число рабочих дней в неделе, то гражданам придется работать по 10 часов. Пока неясно и какой именно день недели предлагается сделать дополнительным выходным.