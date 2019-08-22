МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило обновленный перечень для оказания господдержки организациям, занимающимся первичной и промышленной переработкой сельскохозяйственной продукции, расширив список подпадающих под поддержку товаров, говорится на сайте кабинета министров.

"В частности, перечень дополнен такими видами продукции, как переработанная и консервированная рыба, ракообразные и моллюски, готовые корма для несельскохозяйственных животных", — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, согласно документу, господдержку получат производители продукции глубокой переработки сельхозсырья собственного производства (стеариновая кислота, животные масла и жиры и их нерафинированные фракции, ферментные препараты и прочее).

Также в обновленный список включена продукция, выработанная из пищевых лесных ресурсов. Как указано на сайте правительства, это сделано для развития и господдержки заготовки дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, семян, берёзового сока, лекарственных растений и производства из них пищевой продукции.

Принятые решения будут способствовать стимулированию производства основных видов сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, развитию экспорта российской сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, отмечается в сообщении правительства.