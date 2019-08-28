МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Распадской" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие в размере 2,5 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям общества по результатам первого полугодия 2019 года в размере 2,5 рубля (два рубля пятьдесят копеек) на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

Внеочередное собрание акционеров пройдет 30 сентября. Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 20 октября. "Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 20 октября 2019 года (20-ый день со дня принятия решения о выплате дивидендов)", — уточняется в сообщении.

В марте совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы определения дивидендных выплат, в соответствии с которыми компания может начать выплату дивидендов при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х. Минимальный ежегодный платеж составит 50 миллионов долларов и будет выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый по результатам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание финансовые показатели компании, прогноз цен и объемов на угольную продукцию, долгосрочные планы развития компании и необходимость допинвестиций.

После крупной аварии на шахте "Распадская" в 2010 году компания начислила дивиденды только один раз — это были промежуточные выплаты по итогам первого полугодия 2011 года в размере 5 рублей на акцию, всего на 3,9 миллиарда рублей.

ПАО "Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, один разрез, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2018 году "Распадская" увеличила добычу угля на 11% — до 12,74 миллиона тонн.