МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Инфляция в России на неделе с 20 по 26 августа вернулась к нулевому уровню после двух недель дефляции в 0,1%, с начала года потребительские цены выросли на 2,5%, сообщил Росстат.

Прошлые две недели Росстат фиксировал дефляцию в 0,1%. До этого, с 30 июля по 5 августа, в России наблюдалась нулевая инфляция.

"За период с 20 по 26 августа 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала августа он составил 99,8%, с начала года — 102,5% ", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,2%, стерилизованное молоко — на 0,5%, говядину и пшено — на 0,3%, вареные колбасы, мясные консервы, мороженую рыбу, сливочное масло, маргарин, сыры, рис шлифованный, печенье и карамель — на 0,2%.

Цены на сахар-песок снизились на 0,8%, масло подсолнечное — на 0,4%. Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,3%, в том числе на помидоры — 7,9%, лук репчатый — 6,9%, морковь — 5,6%, картофель — 5,5%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.