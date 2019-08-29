МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Инфляционные ожидания населения РФ на следующие 12 месяцев в августе снизились на 0,3 процентного пункта, составив 9,1%, и вернулись к минимуму с июня 2018 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ за август.

"Медианная оценка ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции снизилась в августе до 9,1% (-0,3 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем), вернувшись к минимальному значению с июня 2018 года. Таким образом, ожидаемая инфляция все еще выше, чем в первой половине 2018 года", — говорится в комментарии.