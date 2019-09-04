МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Стать банкротом в России в скором времени может стать проще, чем сейчас. По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, следует кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей. Для большинства должников это просто неподъемная сумма. Кроме того, сама процедура банкротства очень сложная. По его словам, банкротство накладывает отпечаток на кредитную историю человека, а также приносит убытки для банка.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты неоднозначно охарактеризовали идею министерства переложить всю ответственность за кредитование на заемщиков. По их мнению, принимать такой закон нужно, как минимум, с осторожностью, тщательно взвесив все "за" и "против". Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу около четырех лет назад в интересах как заемщиков, так и кредиторов. Цель он преследовал благую — создать прозрачную и эффективную законодательную базу, позволяющую урегулировать конфликтные ситуации – прежде всего, отношения в условиях длительной просрочки выплат.

Говорить о массовом банкротстве заемщиков пока не приходится. "Стоит признать, что пока закон работает недостаточно эффективно. Это связано с тем, что банкротство для заемщиков — вынужденная и, к тому же, недешевая мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. В этой связи мы приветствуем любые инициативы правительства, призванные сделать процедуру банкротства более эффективной", — говорит директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. При этом в случае принятия новации можно ожидать серьезного увеличения количества обращений граждан по поводу банкротства. Это может создать проблемы для судов. Поэтому вопрос следует обсудить со специалистами из банковской и судебной сфер, добавил он.

ПУТЬ К "ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ ЭКСТРЕМИЗМУ"

В свою очередь, главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков высказался более категорично. По его оценке, столь серьезное снижение стоимости процедуры банкротства физических лиц приведет к настоящему буму банкротств.

"Сейчас количество желающих воспользоваться такой услугой и списать с себя долги в разы и более превышает реальное число граждан, которые смогли себе эту процедуру позволить", — напомнил он.

Недавно министерство выступило с близкой по смыслу инициативой обязать банки предлагать заемщикам выкуп их долгов до продажи третьим лицам по цене договора об уступке требования. Как правило, это лишь несколько процентов от реальной суммы долга.

"Фактически предложенный МЭР комплекс инициатив – это законный способ списания долгов, прямой путь к "потребительскому экстремизму". Заемщики будут понимать, что деньги можно не отдавать. Зачем соблюдать график платежей, если можно выждать 30 дней и списать долг за чисто символическую сумму путем его выкупа у кредитора. Наивно полагать, что должники будут вести себя добросовестно по отношению к принятым обязательствам, если законом будет установлена возможность "долговой амнистии". Аналогичным образом будет работать и удешевление процедуры банкротства", — считает заместитель председателя правления Альфа-Банка Михаил Гришин.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Кроме того, пока нет понимания технической стороны вопроса. По оценке экспертов, более 70-80% в цене банкротства — расходы на юридическое сопровождение частных компаний. Если убирать "частников", то их место должно занять либо государство и из своего кармана финансировать все расходы, либо нужно настолько упростить и автоматизировать саму процедуру, что в ней появится слишком большое пространство для злоупотреблений и мошеннических схем, рассуждает Быков. По его мнению, если новация все же вступит в силу, банковской системе фактически придется перестраивать свою модель работы с потенциальными и действующими клиентами с рыночной на социально-ориентированную. С точки зрения стратегического направления это представляется верным, но с точки зрения тактики сейчас не время для таких резких изменений. Здесь не обойтись без государства, которое должно публично взять на себя ответственность за риски на переходном этапе к новой модели работы, считает он.

Не исключено и удорожание банковских услуг. Социально-ориентированная модель кредитования физических лиц подразумевает, что коммерческие банки не продают свои услуги всем подряд, а работают с каждым гражданином индивидуально и берут на себя ответственность за качество этой работы. Фактически банк в таком случае превращается для гражданина в центр финансового планирования, а это, безусловно, несет в себе более высокие расходы. В краткосрочной перспективе реализация инициативы МЭР приведет к тому, что коммерческие банки будут закладывать возросшие убытки от банкротств граждан в итоговый процент, полагает Быков.

В то же время, Волков высказал мнение, что существенного ужесточения оценки заемщиков в случае удешевления банкротства ждать не следует. "Не видим связи между этими двумя процессами. Риск-менеджмент банков работает весьма эффективно и в любом случае способен адекватно оценивать кредитные риски граждан, имеющих глубокую просрочку. Иными словами, такие граждане и сейчас имеют немного шансов для получения новых кредитов", — констатирует он.

ДЕЛО ТРЕХ СТОРОН

Что касается работы по улучшению качества заемщиков – а именно это, в конечном счете, должно быть долгосрочной целью подобных инициатив – то, по мнению аналитиков, понадобится комплекс мер. Прежде всего, Банк России должен регулировать ситуацию на рынке розничного кредитования, "охлаждая" спрос по мере необходимости. В этом направлении работает, например, введение с 1 октября 2019 года показателя предельной долговой нагрузки (ПДН).

В целом банки уже довольно долго демонстрируют взвешенную кредитную политику. Об успехе этой работы, в частности, свидетельствует рассчитываемое НБКИ среднее значение текущей долговой нагрузки (ежемесячные платежи по всем кредитам к ежемесячному доходу) или PTI (payment to income) российских заемщиков. Весной 2019 года данный показатель находился на приемлемом уровне (23%) и снизился по сравнению с концом 2018 года более чем на 0,5 процентных пункта, отметил Волков.

По словам Быкова, процесс "выращивания" ответственного заемщика касается всех сторон кредитной сферы. "Коммерческие банки должны начать нести ответственность за свои действия, а не прятаться за спину государства в кризисное время и ждать финансового прощения, ошибок из-за своей же жадности. Государство, в лице Банка России должно донести до коммерческих банков, что не будет спасать их, если те вели неразумную кредитную экспансию. Кроме того, оно должно организовать постоянные курсы для граждан по повышению навыков финансового планирования и макроэкономического прогнозирования", — говорит Быков.

И наконец, самим россиянам уже пора брать на себя ответственность за свое финансовое благополучие. И жить по средствам, а если их не хватает, то повышать свои трудовые навыки и при этом проявлять активную социальную и политическую позицию, для того, что бы улучшались и общие условия в стране, и индивидуальные, за счет своей высокой квалификации, подытожил он.