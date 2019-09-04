МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК, входит в группу "Мечел") и "Мечел-Кокс" переведены на особый режим работы для снижения выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий, говорится в сообщении "Мечела".

Ранее в среду в министерстве экологии Челябинской области прошло совещание с представителями промышленных предприятий Челябинска в связи с погодными условиями – сильным туманом, который вызвал беспокойство у горожан, принявших его за вредные выбросы. Несмотря на то, что превышения загрязняющих веществ в среду не было выявлено, минэкологии обратилось с просьбой к промышленным предприятиям города снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в сентябре, когда прогнозируются туманы. Также в этот период будет усилен контроль состояния воздуха.

"На ЧМК остановлена часть технологического оборудования, снижено производство в ряде цехов, существенно сокращен расход газа на работающем оборудовании. Рассредоточена во времени работа технологических агрегатов, усилен контроль за техническим состоянием пылегазоочистных установок. "Мечел-Кокс" работает при сниженной загрузке. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы. На заводе в период неблагоприятных метеоусловий организованы дополнительные проверки газоочистных систем", — говорится в сообщении.

Группа "Мечел" — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания, поставляет продукцию в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.