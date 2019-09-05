МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие незначительно снизились в августе по сравнению с предыдущем месяцем, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам августа составил 169,8 пункта, что на 1,9 пункта, или на 1,1% ниже июльского показателя. В релизе отмечается, что по итогам месяца наблюдалось резкое снижение цен на сахар и зерновые, это частично скомпенсировано ростом показателей в других категориях продовольственных товаров, особенно растительных масел.

Индекс цен на сахар в августе снизился на 7,3 пункта, или на 4%, до 174,8 пункта к уровню июля. "Очередное снижение мировых цен на сахар в этом месяце главным образом обусловлено ослаблением бразильского реала, что стимулирует экспорт сахара", — отмечается в сообщении. Дополнительное давление на стоимость сахара оказывает также прогноз роста поставок из Индии и Мексики в 2019-2020 сельхозгоду.

Индекс цен на зерновые составил по итогам отчетного месяца 157,6 пункта, что на 10,8 пункта, или на 6,4%, меньше к июлю. В августе наблюдалось резкое удешевление пшеницы и основных видов фуражного зерна, особенно кукурузы, на фоне высокого экспорта и усилившейся конкуренции между основными экспортерами. При этом удешевление кукурузы связано также с ожиданием высокого урожая в США.

Индекс цен на растительные масла в августе вырос на 7,5 пункта, или на 5,9%, в месячном выражении, до 133,9 пункта, это самое высокое значение за последние 11 месяцев, говорится в релизе. Рост показателя отражает удорожание пальмового и других масел. Стоимость пальмового масла выросла из-за восстановления импортного спроса и более низких запасов в Малайзии, а также на фоне климатических рисков в Индонезии. Соевое и рапсовое масла подорожали из-за стабильного спроса как для продовольственных, так и производственных нужд.

Индекс цен на мясо в отчетном месяце составил 179,8 пункта, что почти на 1 пункт, или 0,5%, выше пересмотренного уровня июля. В августе наблюдалось продолжение роста цен на свинину из-за высокого импортного спроса в Азии, особенно Китае. Индекс цен на молочную продукцию в августе вырос также на 1 пункт, или 0,5%, в месячном выражении, до 194,5 пункта, что прерывает тенденцию снижения последних двух месяцев. Из-за роста спроса подорожали сыр, обезжиренное сухое молоко и цельное сухое молоко, а вот цены на масло продолжили снижаться третий месяц подряд из-за слабого спроса.