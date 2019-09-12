МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Минтруд РФ предлагает не изымать инвестиционный доход у россиян при досрочной смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию, сообщили РИА Новости в министерстве.

Согласно сообщению, в Минтруде считают необходимым усовершенствовать порядок смены страховщиков по обязательному пенсионному страхованию, чтобы переход не имел негативных последствий для застрахованных.

"Представляется необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене гражданами страховщиков по обязательному пенсионному страхованию", — сообщили Минтруде.

Такие изменения позволят усилить защиту прав граждан при формировании пенсионных накоплений, добавили в министерстве. В Минтруде также уточнили, что данный вопрос относится к компетенции Минфина России и ЦБ, поскольку влияет на финансовую устойчивость НПФ.

В августе сообщалось, что Минтруд предложил запретить негосударственным пенсионным фондам (НПФ) привлекать агентов для заключения договоров и оформления заявлений о досрочных переходах между страховщиками.