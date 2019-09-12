МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по итогам 2019 года планирует перечислить в бюджет РФ около 6 триллионов рублей, сообщил журналистам руководитель ведомства Владимир Булавин в рамках Московского финансового форума.

Изначально план по перечислениям на 2019 год составлял 5,952 миллиарда рублей.

"Не могу сказать, что будет в итоге, но по моим ощущениям, вот около 6 триллионов так и останется", — сказал Булавин.

"Все дело в том, что с одной стороны несколько у нас укрепился доллар и соответственно ослаб рубль, поэтому рублевые у нас по импорту могут вырасти. С другой стороны, уменьшается экспорт. И в-третьих, мы находимся в стадии завершения действия большого налогового маневра, поэтому на окончательную сумму прогнозного задания оказывает влияние очень много факторов", — пояснил он.

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