МОСКВА, 18 сен — Dow Jones. Ожидается, что позднее в среду ФРС понизит ключевую процентную ставку на четверть процентного пункта, до диапазона 1,75-2%. Большой вопрос состоит в том, как центральный банк просигнализирует о ее дальнейшем понижении.

Сигналы могут содержаться в заявлении ФРС по итогам заседания и в ее экономических прогнозах, которые будут опубликованы в 18.00 по Гринвичу, а также прозвучать на пресс-конференции председателя центрального банка Джерома Пауэлла, которая начнется в 18.30 по Гринвичу.

Вот на что следует обратить внимание.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИКИ

Понизив ставку на заседании 30-31 июля, руководители ФРС назвали три причины для смягчения политики: ослабление роста мировой экономики, усиление неопределенности в торговой политике и вялость инфляции. Вероятно, они снова повторят это. Американо-китайский торговый конфликт обострился сразу после июльского заседания, а спад производства в мире пока не достиг дна. Оба эти обстоятельства указывают на понижение ставки на этой неделе.

Руководители центрального банка ожидают, что в этом году рост экономики США замедлится, но усиление неопределенности означает, что они не уверенны в том, насколько сильным будет замедление.

Экономические данные США рисуют противоречивую картину. Расходы потребителей сильны, но производство ослабло. Пересмотренные данные по занятости и росту прибылей показали, что экономика была не так сильна, как считалось раньше.

ПРОГНОЗЫ ДИНАМИКИ СТАВОК

Так как понижение ставки в среду уже ожидается, внимание будет сосредоточено на поквартальных прогнозах динамики ставок и на пресс-конференции Пауэлла.

Прогнозы динамики ставок по версии руководителей ФРС остаются потенциальным источником заблуждений. Прогнозы понижения ставок на 2019 год особо важны, потому что в этом году пройдут еще только два заседания, поэтому они станут сильным сигналом о том, какой динамики руководители центрального банка ожидают в краткосрочной перспективе.

В июне 17 из них ожидали двух понижений ставки в этом году. После того как эти два понижения состоятся, важно узнать, сколько руководителей спрогнозирует хотя бы еще одно понижение в этом году.

Возможно, как минимум восемь руководителей ФРС спрогнозируют еще одно понижение в этом году, что станет срединным прогнозом. Также представляется вероятным, что существенное меньшинство сделает такой прогноз.

В этом году Пауэлл неоднократно говорил, что не следует обращать слишком большое внимание на такие прогнозы. Он может повторить это, если срединный прогноз не будет соответствовать общему содержанию его выступления.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

На пресс-конференции в июле Пауэлл озадачил некоторых инвесторов, назвав понижение ставки "коррекцией в середине цикла", а не началом "продолжительного цикла понижения", который ФРС начинает при рецессии.

Его фраза должна была напомнить о двух отдельных эпизодах в 1995-м и в 1998 году, когда центральный банк понижал ставки по три раза в течение нескольких месяцев и таким образом предотвратил рецессию. Но некоторые поняли, что ФРС, возможно, уже закончила понижать ставки или что она недооценивает опасность замедления роста экономики.

Потом Пауэлл воздерживался от повторения этой фразы и вряд ли повторит ее в среду. Но в целом его мнение сильно не изменилось: руководители центрального банка не думают, что находятся в состоянии борьбы с рецессией, которое предполагает продолжительное и агрессивное понижение ставок.

Инвесторы хотя знать, как долго ставки будут понижаться. Поскольку у руководителей ФРС мало опыта работы в условиях торговых войн, возможно, они не смогут достаточно точно ответить на этот вопрос.

НАПРЯЖЕННОСТЬ МЕЖДУ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФРС

Степень согласия или разногласия в Комитете по операциям на открытом рынке может способствовать определению перспектив динамики ставок.

В июле по вопросу о понижении ставок Пауэллу возражали около половины из 12 президентов федеральных резервных банков. Два из них, имеющих право голоса в комитете (глава ФРС-Бостон Эрик Розенгрен и его коллега из ФРС-Канзас-Сити Эстер Джордж) проголосовали за то, чтобы оставить ставку на прежнем уровне, так как не считали, что американская экономика требует дополнительной поддержки. С тех пор состояние экономики не ухудшилось, поэтому и в среду они могут проголосовать против понижения ставки.

Кроме того, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард две недели назад сказал в интервью, что поддержал бы понижение ставки на половину процентного пункта на фоне резкого падения определяемых рынком ставок со времен последнего заседания. Это означает, что в среду он может проголосовать против понижения ставки на четверть процентного пункта.

Некоторые инвесторы рынка облигаций говорят, что более существенное понижение, которое ослабит доллар, поддержит инфляционные ожидания и станет более убедительным доказательством того, что ФРС намерена быстрее разогнать инфляцию до целевого уровня 2%.

Эти аргументы не повлияли на большинство руководителей центрального банка. Некоторые из них опасаются, что такая мера может выглядеть панической и вдохновить рынки на требование еще более существенного стимулирования.

ДЕФИЦИТ НАЛИЧНОСТИ

Во вторник Федеральный резервный банк Нью-Йорка влил деньги на финансовые рынки и планировал сделать также в среду, после того как ставки овернайт резко выросли из-за технических факторов, в том числе, в результате сокращения резервов банков в ФРС.

Волатильность ставок заставляет ФРС решать давнишние денежно-кредитные проблемы.

В августе центральный банк закончил сокращение своего портфеля, но не сообщил, когда позволит своим активам расти в соответствии со спросом на пассивы, к которым относится валюта в обращении. До тех пор резервы банков в ФРС будут сокращаться.

Для того, чтобы прекратить медленное сокращение резервов, центральный банк может позволить своему портфелю расти, ежемесячно покупая небольшие объемы казначейских обязательств.

Он также может понизить ставку, которую выплачивает банкам за сверхнормативные резервы, что уже делал трижды в прошлом для увеличения объема ликвидности на рынке краткосрочного кредитования.

ФРС также может активнее поддерживать кредитные рынки, начав постоянную программу, которая понизила бы волатильность спроса на наличность. Руководители центрального банка обсуждали такую программу в июне, но не пришли к окончательном решению.

— Автор Nick Timiraos, nick.timiraos@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ