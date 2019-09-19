МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Минфин рассказал об источниках средств для пополнения госказны. Говоря о проекте бюджета на 2020-2022 годы, источник в министерстве сообщил, что планируется чистое привлечение займов на внутреннем рынке на уровне от 1,55 до 1,8 трлн рублей в год. Всего валовый объем займов за три года составит 7,8 трлн рублей, что примерно сопоставимо с уровнем текущего года и не должно вызвать опасений.

Вместе с тем, в министерстве признают наличие вопросов относительно внешних займов РФ. Как и в прошлые годы, они планируются на уровне 3 млрд долларов в год. Однако привлекать новые заимствования в долларах Россия не сможет из-за санкций США по "делу Скрипалей". Кроме этого, есть идея снизить зависимость от американского долга – вложения в него сокращаются с 2018 года, и теперь РФ не входит в тридцатку крупнейших держателей.

В этой ситуации Минфин будет ориентироваться на резервные валюты недолларовой зоны, к которым никакие ограничения не относятся. Ранее в министерстве сообщили, что изучают возможности по размещению евробондов в долларах с учетом санкций.

Опрошенные "Прайм" эксперты называют решение Минфина делать акцент на внутренний рынок заимствований вполне логичным. "Внешние займы для России осложнены из-за санкций, поэтому желание сконцентрироваться на наращивании внутреннего долга понятно. Санкции будут действовать условно "всегда", как это происходит с Ираном на протяжении последних 40 лет, поэтому рассчитывать на их отмену не приходится", — считает аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов.

По мнению начальника отдела экспертов по фондовому рынку "БКС Брокер" Василия Карпунина, сокращение объемов внешних займов может быть связано с тем, что наращивание валютного долга само по себе для страны может восприниматься как инструмент с чуть большим риском, несмотря на более низкие ставки, так как Россия не является эмиссионным центром доллара. К тому же если спрос на внутренние рублевые займы полностью удовлетворяется, то внешние займы представляют меньший интерес.

СТАВКИ НА ОФЗ

В этой ситуации, по мнению главного стратега "Универ Капитал" Дмитрия Александрова, основным инструментом на внутреннем рынке станут ОФЗ — их планируют выпустить в валовом выражении более 1,5 трлн рублей. Этот инструмент вполне успешно размещается, и, судя по данным последних аукционов, спрос как минимум вдвое превышает предложение, невзирая на санкции на российский госдолг.

На внешнем рынке России будет выгодно сотрудничество с Европой и азиатскими странами (не только в евро, но и, вероятно, в китайских юанях), в частности, Китаем, с которым удалось заключить ряд торговых соглашений на прошедшем Восточном экономическом форуме, указал эксперт.

Дополнительного привлечения средств из других источников России не понадобится. По мнению Карпунина, при текущих ценах на нефть критической потребности в средствах за счет приватизации или "распечатывания" ФНБ не наблюдается.

"У России сейчас нет проблем с долгом. Более того, текущая конъюнктура за счет "бюджетного правила" позволяет стране поступательно увеличивать резервы", — добавил он.

По данным на начало сентября чистый госдолг РФ стал отрицательным впервые после введения санкций и падения цен на нефть в 2014 году. По данным Минфина и Банка России, это произошло из-за рекордного количества покрывающих госдолг резервов. Теперь при необходимости Россия может покрыть все свои долги за счет государственных депозитов ЦБ РФ и коммерческих банков без привлечения иных средств.

НАЙДУТСЯ ЛИ ИНВЕСТОРЫ

Для того чтобы сделать займы в своей стране еще более привлекательными, ЦБ РФ снижает ключевую ставку – в этом сентябре она понизилась еще на 0,25 процентного пункта, до 7% годовых. Это сделало заемные деньги в РФ еще дешевле.

Однако эксперты разошлись в оценке того, найдет ли Минфин свободные средства на рынке. "В этом году мы видели очень сильный спрос на ОФЗ со стороны иностранцев. Минфин даже решил вновь отказаться от безлимитных аукционов и ввел ограничения на максимально возможный объем размещений. В условиях отсутствия каких-либо новых ограничений в отношении российского госдолга проблем у Минфина по привлечению быть не должно", — полагает Карпунин.

В свою очередь, Антонов высказывает мнение, что размещать на внутреннем рынке каждый год по 2 с лишним трлн рублей — непростая задача при уровне экономического роста всего в 1-1,5% в год. Есть опасения, что эти размещения могут быть связаны и с наращиванием денежной эмиссии, в надежде, что государство будет успевать тратить полученные средства быстрее, чем их съест растущая инфляция, рассуждает он.

Проблема еще и в том, что аппетиты к рисковым активам в мире снижаются, и разместить ОФЗ на внешних рынках не в долларах, а в местных валютах будет еще сложнее. Санкции же будут направлены именно на ОФЗ, возможно, даже будет прямой запрет не только приобретать новые выпуски, но и владеть предыдущими, это в самом жестком варианте, добавил эксперт.

"Инвесторам в такой ситуации лучше использовать классические защитные активы — драгоценные и редкоземельные металлы, недвижимость. Потому что покупать низколиквидные бумаги, которые связаны еще и с риском санкций, не слишком дальновидно, если ваша компания оперирует не только на внутреннем рынке", — советует он.