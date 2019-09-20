АТАКА ДРОНОВ

Главным событием недели стало обсуждение последствий произошедшей в минувшие выходные атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В понедельник мировой рынок нефти отреагировал 15-процентным ростом на сообщения саудовских властей о том, что из-за повреждений они вынуждены вдвое снизить добычу. Затем чиновники поспешили успокоить общественность, заверив, что поставки восстановлены в полном объеме за счет резервов, а утерянная добыча уже компенсирована наполовину. Это привело к коррекции цен, которые к концу недели стабилизировались около 65 долларов за баррель нефти Brent. ОПЕК и страны-экспортеры, не входящие в картель, в том числе, РФ, заверяют, что оснований для немедленных действий нет, и ситуация на рынке нефти достаточно стабильна. Тем временем США изучают эффективность своих систем ПВО, "проморгавших" атаку, а в РФ предлагают саудовцам задуматься о покупке таких систем у нее.

Виновными в атаке признали себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. Они заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. В свою очередь, в США считают, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвиняют в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес и требует доказательств. Президент США Дональд Трамп фактически напрямую назвал Тегеран виновником случившегося, пообещав ужесточение санкций. По его словам, речь о развязывании войны не идет, есть и другие варианты. Однако риски эскалации конфликта в регионе существенно выросли, что не может не сказываться на нефтяном рынке и настроениях инвесторов.

ГАЗОВЫЙ ТРАНЗИТ: ЛЕД ТРОНУЛСЯ

Третий раунд трехсторонних консультаций РФ, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал. И хотя стороны лишь обсудили позиции по различным вопросам, по итогам встречи они единогласно отметили долгожданный конструктив в диалоге. В сухом остатке обсуждаемых вариантов два — продление на некий срок действующего контракта или бронирование транзитных мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года. Россия приняла к сведению презентованную украинскими партнерами новую нормативную базу, по которой, как предполагается, будет функционировать украинский рынок после 2019 года и выразила готовность работать в соответствии с европейским законодательством.

Однако есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать "третий энергопакет" и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора. В этом случае остается вариант продления действующего контракта или подписания допсоглашения. Объемы и сроки зависят от того, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту. От этого зависит то, какие газотранспортные мощности с российской стороны компания должна гарантировать и содержать для подачи газа потребителям Украины. Время еще есть — следующий раунд переговоров состоится в 20-х числах октября. Если же договориться все же не получится — а стороны держат в уме и этот сценарий — объемы газа, накопленные "Газпромом" в европейских подземных хранилищах, позволяют определенное время нивелировать перебои с поставками газа из РФ, если они возникнут.

ФЕДРЕЗЕРВ И ДРУГИЕ

В среду вечером были объявлены итоги сентябрьского двухдневного заседания ФРС США. Регулятор ожидаемо объявил о снижении ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2% годовых. Федрезерв отметил, что ожидает до конца года еще одно снижение ставки, а также повысил прогноз по росту ВВП на 2019 год на 0,1 процентного пункта — до 2,2%. При этом глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что второе подряд снижение ставки не означает начало длительного цикла сокращения показателя, а решение о ее уменьшении связано с торговой неопределенностью и другими экономическими рисками. При этом Федеральный резервный банк Нью-Йорка на этой неделе уже предоставил финансовой системе 75 млрд долларов для поддержания ставки из-за отсутствия ликвидности.

Банк Турции действовал более решительно, приняв решение снизить ключевую ставку сразу на 3,25 процентного пункта — до 16,5% годовых. Резкое ее снижение стало вторым за последние два месяца. В конце июля турецкий ЦБ снизил ставку сразу на 4,25 процентного пункта — с 24% до 19,75%. До этого на фоне обвала национальной валюты регулятор в середине сентября прошлого года повысил показатель сразу на 6,25 процентного пункта, что способствовало укреплению лиры. В свою очередь, Банк Англии, Банк Японии и Национальный банк Швейцарии по итогам состоявшихся на этой неделе заседаний сохранили параметры монетарной политики без изменения, воздержавшись от смягчения и указав, что дальнейшие действия будут зависеть от экономической ситуации в самих странах и мире. Центральный банк Норвегии и вовсе повысил ключевую ставку, дистанцировавшись от прочих регуляторов Старого и Нового Света.

СЕКРЕТЫ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА

На этой неделе Минфин РФ раскрыл ряд параметров проекта бюджета на 2020-2022 годы. Он сформирован с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, который сократится до 0,5% в 2021 году и до 0,2% — в 2022 году. Больше трети доходов поступят от нефти и газа, а расходы будут расти и сохранят социальную направленность. Бюджет рассчитан с учетом бюджетного правила, по которому власти будут направлять в резервы все дополнительные нефтегазовые доходы казны от экспорта нефти, при цене выше 42,4 доллара за баррель (утверждённая правилом цена отсечения 40 долларов за баррель, проиндексированная по уровню инфляции). В 2020 году Минфин направит на покупку валюты для пополнения ФНБ 2,3 трлн рублей. Объем ликвидной части фонда к концу 2020 года достигнет 8,5% ВВП, что заставит власти задуматься о более высокодоходных инструментах его инвестирования.

Минфин также рассказал, что планирует чистое привлечение займов на внутреннем рынке в 2020-2022 годах на уровне от 1,55 трлн до 1,8 трлн рублей в год, валовой объем займов составит 7,8 трлн рублей. Вместе с тем, у Минфина остаются вопросы относительно внешних займов РФ, которые, как и в предыдущие годы, планируются на уровне 3 миллиардов долларов в год. Не имея возможности привлекать новые заимствования в долларах из-за санкций США, Минфин России будет ориентироваться на резервные валюты недолларовой зоны. По мнению экспертов, основным инструментом на внутреннем рынке станут ОФЗ — их планируют выпустить в валовом выражении более чем на 1,5 трлн рублей. Однако, не факт, что на них сохранится хороший спрос на фоне стагнации экономики. На внешнем рынке России будет выгодно сотрудничество с Европой и азиатскими странами, прежде всего, с Китаем, поэтому вероятны займы в евро и юанях.

ТРЕТИЙ РИТЕЙЛЕР

Владельцы сетей "Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" на этой неделе завершили их объединение в единый розничный бизнес. Об этом намерении предприниматели объявили в январе. Теперь холдинговая компания DKBR Mega Retail Group Limited будет владеть и управлять всем розничным бизнесом трех торговых сетей. В объединенном бизнесе бизнесменам Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву принадлежит 51%, а Сергею Студенникову — 49%. В результате объединения образуется третий по размеру оборота российский ритейлер, выручка которого в 2019 году планируется в 800 млрд рублей. Сейчас под вывесками "Дикси", "Бристоль" и "Красное&Белое" в России работает более 13 тысяч магазинов. После объединения сети продолжат работать под своими торговыми брендами.

Объединенная компания торговых сетей "Красное&Белое", "Бристоль" и "Дикси" не планирует IPO. Тех инструментов, которые используются на сегодняшний день, вполне достаточно для развития и дальнейшей работы, поэтому смысл выхода на IPO отсутствует, считают владельцы бизнеса. По их мнению, несмотря на то что с точки зрения рынка компания не является публичной, с точки зрения потребителей она является открытой, и этого вполне достаточно. Покупателям важно то, что сделка, прежде всего, отразится на цене товара на полке – обмен информацией в рамках нового холдинга позволит сократить себестоимость захода товара на полку и оптимизировать работу компаний с точки зрения издержек. В текущем году объединенная компания откроет 1200 новых магазинов.

АЛКОГОЛЬНОЕ УЖЕСТОЧЕНИЕ

На этой неделе комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, наделяющий регионы правом вводить запрет на продажу алкогольной продукции в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. В частности, регионы смогут вводить полный запрет на розничную продажу алкоголя в таких домах и прилегающих территориях. Для этого понадобится решение собрания собственников квартир. Торговля алкоголем в заведениях общепита, расположенных в жилых домах, будет разрешена, лишь если они имеют зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров. В качестве обоснования авторы законопроекта упоминают заботу о тишине и покое граждан и недопущении нарушений общественного порядка.

Документ вызвал бурную реакцию общественности – одни заявили, что он послужит на благо населения, оградив его от шума и хулиганства в подобных "наливайках", а также сохранит здоровье людей тем, что сделает алкоголь менее доступным. Другие указали, что могут быть нарушены права малого бизнеса, работающего в жилых районах, а граждане лишатся доступных торговых точек. Кроме того, запрет ударит по отечественным производителям алкоголя, прежде всего, пива. Исходя из всех замечаний, документ будет доработан ко второму чтению с учетом мнения представителей регионов и местной специфики, указывают его авторы.

НОВЫЙ IPHONE БЕЗ ОСОБОГО АЖИОТАЖА

Продажи новых iPhone 11 стартовали в Москве и по всей России в пятницу утром. Несмотря на все меры ритейлеров — увеличение продаж по предзаказу и ранее открытие дополнительных точек — у главного магазина re:store на Тверской улице в Москве традиционно собралась очередь из претендентов на покупку новинок Apple и желающих продать место в очереди. Цена новинки составляет от 59,99 до 131,99 тысячи рублей в зависимости от модели и комплектации, а место, по данным СМИ, продавали за несколько сотен тысяч рублей. Однако ближе к открытию место можно было купить уже за 15 тысяч рублей, а многие и вовсе вставали в очередь и покупали новинку, не платя за место.

При этом в других городах не отмечали ажиотажа в первый день продаж новинки – смартфонов было достаточно для всех желающих. Большинство приходили в магазин, чтобы забрать свой предзаказ. При этом, по данным ритейлеров, дорогих моделей iPhone 11 при предзаказе продано в 3 раза больше, чем предшественников. В целом же доля предзаказов в несколько раз выше, чем в предыдущие годы. Традиционно самым популярным цветом является черный, серый, а среди новинок этого года – зеленый. Как правило, люди покупают смартфон для себя и семьи, значительно реже – на перепродажу. С учетом изобилия предложений на премиальную новинку в магазинах, продать их с выгодой в этом году вряд ли удастся.