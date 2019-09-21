МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Объем экспорта кондитерских изделий из России по итогам текущего года может составить 1,335 миллиарда долларов, что на 14,4% выше уровня года предыдущего, а к 2024 году объем таких поставок должен увеличиться до 2,4 миллиарда долларов, следует из сообщения Минсельхоза РФ.

Министерство указывает, что оценки работы кондитерской индустрии дала замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе церемонии запуска новой производственной линии на предприятии во Владимирской области.

"План по экспорту кондитерских изделий на текущий год составляет 1,335 миллиарда долларов, а к 2024 году объем поставок должен увеличиться до 2,4 миллиарда долларов", — сообщается в пресс-релизе.

По итогам 2018 года в России было произведено 3,9 миллиона тонн кондитерских изделий, на 3,7% выше аналогичного периода предшествовавшего года. В пресс-релизе отмечается, что рост производства в значительной степени стимулируется за счет увеличения объемов экспорта: в 2018 году российские производители поставили за рубеж свыше 536 тысяч тонн кондитерских изделий на сумму свыше 1,17 миллиарда долларов.

Замминистра подчеркнула, что кондитерская индустрия по праву считается одним из ведущих направлений отечественной пищевой и перерабатывающей промышленности, а объемы и темпы производства выводят Россию в число крупнейших стран-производителей в мире. Позитивная динамика обусловлена возрастающим доверием к качеству отечественной кондитерской продукции со стороны зарубежных партнеров, а также расширением ассортимента, в том числе в премиальном сегменте, также говорится в сообщении.