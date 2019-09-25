МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Росстат на неделе с 17 по 23 сентября зафиксировал нулевую инфляцию в России после трех недель дефляции в 0,1%, с начала года рост цен составил 2,2%, сообщает ведомство.

Ранее недельная дефляция в России сохранялась на уровне в 0,1% три недели подряд, нулевая инфляция последний раз была зафиксирована на неделе с 20 по 26 августа.

"За период с 17 по 23 сентября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала сентября он составил 99,8%, с начала года – 102,2%", — говорится в сообщении.

За предыдущую неделю цены на сахар-песок снизились на 0,9%, свинину – на 0,4%, пшено – на 0,3%, макаронные изделия и вермишель – на 0,2%. Плодоовощная продукция подешевела на 1,7%, в том числе морковь и репчатый лук – на 3,7%, картофель – на 2,9%, белокочанная капуста – на 2,7%, яблоки – на 2,5%.

В то же время огурцы стали дороже на 3,1%, помидоры – на 1,4%. Цены на гречневую крупу выросли на 1,2%, сливочное масло – на 0,5%, подсолнечное масло – на 0,4%, говядину, сыры и рис – на 0,3%, колбасы, мороженую рыбу, муку и водку – на 0,2%. Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Банк России в начале сентября понизил прогноз по инфляции в РФ на 2019 год до 4-4,5% с прежних 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8% с 4,3%.