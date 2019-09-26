СОЧИ, 26 сен /ПРАЙМ/. За первые восемь месяцев 2019 года из-за противоправной информации было снято с делегирования 5338 доменных имён в национальных зонах "ru" и "рф", в большинстве случаев причиной стал фишинг, сообщил журналистам директор Координационного центра доменов.RU/.РФ (КЦ, администратора национальных доменов верхнего уровня.RU и.РФ) Андрей Воробьев.

"С 1 января по 31 августа 2019 года по обращениям компетентных организаций были сняты с делегирования 5338 доменных имен. Для 72 доменных имен снятия делегирования не потребовалось вследствие оперативного устранения причин блокировки администратором домена или своевременного подтверждения администратором домена идентификационных данных", — сказал Воробьев.

Он уточнил, что лидирующее место среди доменов-нарушителей принадлежит доменным именам, связанным с фишингом (3,971 тысячи обращений). Далее следуют контроллеры бот-сетей (853), ресурсы, используемые для распространения вредоносного программного обеспечения (496) и ресурсы с порнографическим материалом с участием несовершеннолетних (20).

Информацию о ресурсах с противоправным контентом в КЦ и аккредитованным регистраторам доменных имен предоставляют так называемые компетентные организации, сотрудничающие с КЦ. На сегодня таких организаций 10, среди них — "Лаборатория Касперского", Group-IB, Роскомнадзор, Банк России и ряд других. Любой пользователь может сообщить об обнаруженном им случае неподобающего использования доменного имени на горячую линию одной из этих организаций.

Глава КЦ также сообщил, что всего за этот период компетентные организации направили 5,512 тысячи обращений регистраторам о снятии делегирования с доменных имен, а также обращения с просьбой инициировать проверку сведений об администраторе.

По его словам, в 51 случае снятия делегирования не потребовалось, так как ресурс был заблокирован хостинг-провайдером. Еще в 51 случае регистратор не нашел достаточно оснований для снятия делегирования или инициирования проверки администратора. В 105 случаях делегирование было восстановлено по ходатайству компетентной организации после устранения причины блокировки.