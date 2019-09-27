МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Слушания по проекту федерального бюджета на 2020-2022 годы пройдут в Совете Федерации 4 октября с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова и председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, сообщил РИА Новости в четверг первый замглавы бюджетного комитета Сергей Рябухин.

"Планируется, что в слушаниях 4 октября по параметрам бюджета на предстоящие три года примут участие Антон Силуанов и Алексей Кудрин", — сказал сенатор.

В соответствии с проектом, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,4 триллиона рублей, в 2021 году — 21,2 триллиона рублей, в 2022 году — 22 триллиона рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 триллиона рублей, 20,6 триллиона рублей и 21,8 триллиона рублей.