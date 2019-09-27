УКРАИНСКИЙ СКАНДАЛ ТРАМПА

Главной темой уходящей недели стал набирающий силу конфликт вокруг "украинского" скандала, связанного с президентом США Дональдом Трампом и его главным соперником на выборах-2020, демократом Джоном Байденом. Демократы начали процедуру импичмента Трампа, обвиняя его во вмешательстве в выборы через попытку дискредитации Байдена. В СМИ писали, что Трамп якобы попросил президента Владимира Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины и дела сына Байдена в обмен на гарантии финпомощи стране. В свою очередь, Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров США и Украины, которая подтвердила просьбу Трампа, но никаких доказательств шантажа финпомощью не было.

Президент США также упомянул ситуацию лета 2016 года, когда, как утверждалось, был взломан сервер Демократической партии, с чего потом началось "российское расследование" спецпрокурора Роберта Мюллера. Тот в итоге не нашел признаков "сговора Трампа" с Россией. В этой истории были замешаны граждане Украины, и власти США сейчас выясняют, работали ли они на демократов в выборах 2016 года. Параллельно появилась информация о том, что Трамп приостановил военную помощь Украине, и, возможно, экономическую. В четверг в стране завершила работу миссия МВФ, которая не дала "добро" ни на очередной транш финмощи, ни на новую программу. Миссия отметила низкие темпы роста экономики Украины, однако заявила, что новая власть может реализовать необходимые реформы. Обе стороны заявляют, что переговоры по новой программе продолжатся в следующие несколько недель. По мнению экспертов, финансирование от фонда Киеву необходимо, чтобы гасить долги, и наилучший вариант – идти на условия МВФ, невзирая на то, что это приведет к непопулярным реформам и, как следствие, к евромайдану.

КРАХ THOMAS COOK

Старейший британский туроператор Thomas Cook в ночь на 23 сентября объявил о ликвидации и возвращении в Великобританию всех своих британских клиентов. До последнего момента компания, давно уже испытывавшая проблемы с обслуживанием кредитов, обсуждала условия реструктуризации долгов с основным акционером – китайской Fosun Tourism Group – и кредиторами, чтобы закрыть "дыру" в размере 200 миллионов фунтов стерлингов, однако переговоры провалились. За границей по путевкам Thomas Cook на тот момент находились около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — британские граждане. Их вывоз является крупнейшей в истории эвакуацией британцев из-за рубежа в мирное время. По оценке британских властей, операция займет около двух недель. В таких популярных странах, как Греция, Турция, Италия находятся десятки тысяч клиентов туроператора, которых сейчас вывозят. Европейские "дочки" Thomas Cook также заморозили продажу путевок и также эвакуируют туристов.

Британские власти не исключают, что часть расходов на эвакуацию может быть взыскана с самих туристов. Кабинет министров также рассмотрит меры по поддержке сотрудников обанкротившегося туроператора. Их оппоненты обвиняют правительство в том, что оно ничего не сделало, чтобы предотвратить крах Thomas Cook, и теперь должно гарантировать всем оставшимся без работы сотрудникам трудоустройство. Сами же британцы жалуются на резкое подорожание туров и перелетов после банкротства туроператора, но туристические компании заявляют, что искусственно не повышали цены, а рост вызван резким повышением спроса.

BREXIT РАССОРИЛ БРИТАНИЮ

Во вторник верховный суд Британии признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы законодательного органа, после чего в среду парламент восстановил свою деятельность. Пока от кабинета министров не последовало никаких сигналов о том, чем займется парламент, однако уже сейчас понятно, что главными темами для парламентариев будут вынесение вотума недоверия Джонсону, досрочные выборы и возможность приостановить процедуру Brexit. Учитывая то, что в начале сентября парламентарии довольно успешно противостояли попыткам Джонсона сконцентрировать всю власть в своих руках, ближайшие дни могут ознаменоваться несколькими революционными решениями, полагают эксперты. Сам Джонсон также может по закону объявить о досрочных выборах и отставке правительства.

Дата Brexit – с соглашением или без – назначена на 31 октября, но до сих пор нет никаких наметок на достижение компромисса. Джонсон намерен провести выход из ЕС в любом случае. В свою очередь, Еврокомиссия продолжает переговоры с Великобританией по главному спорному моменту — ирландской границе после Brexit — и не считает конец сентября крайним сроком, когда Лондон должен представить предложения в этом направлении. При этом на прошлой неделе глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ЕС и Великобритания все-таки смогут заключить соглашение, а выход без него станет настоящей катастрофой. По мнению многих экспертов, такая оценка сильно драматизирует ситуацию – убытки будут, но не столь невосполнимые, а шанс на достижение соглашения призрачный, учитывая принципиальную позицию Джонсона и нежелание ЕС идти на серьезные уступки.

СОГЛАШЕНИЕ ПО КЛИМАТУ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в понедельник подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату, что означает согласие России на его обязательность. Соглашение не содержит предусмотренных российским законодательством оснований для ратификации. По состоянию на сентябрь 2019 года Парижское соглашение обязательно для 186 стран. Оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Теперь до конца 2020 года предстоит представить Стратегию долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов. Ее цель — создание условий для технологической модернизации, повышения энергетической эффективности и экономического развития страны, а также формирование имиджа России как климатически ответственного государства. Конкретные обязательства РФ по сокращению выбросов будут объявлены в ближайшее время. В частности, до конца 2020 года предстоит принять основной закон о государственном регулировании парниковых газов. По мнению экспертов, он потребует серьезного обсуждения с точки зрения науки, общественности и бизнес-сообщества, чтобы ничьи интересы не пострадали.

БЕЗЛИМИТНЫЕ АУКЦИОНЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Минфин на этой неделе провел, как и обещал, два безлимитных аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) без предварительно установленных лимитов. Облигации двух серий были размещены на общую сумму 32,4 миллиарда рублей при совокупном спросе 250,73 миллиарда, что, по мнению экспертов, означает высокий интерес инвесторов к размещению после двух недель слабого спроса. Инвесторы при этом рассчитывали на достаточно высокую премию от эмитента в последний аукционный день третьего квартала, о чем свидетельствуют большие доли отсечения заявок, составившие 80-90% в зависимости от выпуска. В результате, суммарный объем размещения оказался сравнительно небольшим при минимальной премии к вторичному рынку.

Последний до этого момента аукцион Минфина по размещению ОФЗ без предварительного объявления объема предложения прошел в начале июня, после чего министерство вернулось к практике проведения лимитных аукционов. Теперь оно будет прибегать к тому или иному формату в зависимости от конкретной ситуации. Объем удовлетворения заявок на каждом безлимитном аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. Ранее Минфин сообщал, что сейчас конъюнктура рынка такова, что можно диктовать свои условия при размещении ОФЗ, чем он и будет пользоваться.

ВКЛАДЫ В ЕВРО ПЫТАЮТСЯ ВЫЖИТЬ

На этой неделе Центробанк объявил, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Это отвечает интересу регулятора сократить долю валютных активов и пассивов в финансовой системе, но потребует серьезного изменения законодательства. До этого ЦБ опубликовал доклад, в котором обратил внимание на то, что российские банки при размещении средств в европейские активы сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством, отмечал регулятор.

Минфин поддержал идею введения отрицательных ставок по валютным вкладам, а эксперты констатировали, что это коснется лишь депозитов в евро, так как в еврозоне уже введены отрицательные ставки, а значит, инвесторы ищут более выгодные вложения, какими и являются вклады в евро в РФ. Вкладов в долларах, скорее всего, данная инициатива не коснется, так как банковскому сектору нужна американская валюта для кредитования российских экспортеров. При этом отрицательные ставки по валютным депозитам могут открыть новые возможности для российских банков, если инициатива будет подкреплена законодательством. Например, они смогут предложить клиентам ряд консервативных инвестиционных продуктов для вложения в еврооблигации. Кроме того, банки активно предлагают варианты замещения депозитов таких, как инвестиционные предложения. Но, несмотря на фактически заградительные меры, даже если их примут, определенная доля вкладов в евро все же останется, полагают многие аналитики.

НОВЫЙ ОБВАЛ БИТКОИНА

Самая популярная криптовалюта — биткоин — пережила максимальное падение за 20 месяцев. Во вторник, 24 сентября, его цена рухнула на 18%. По данным CoinDesk, цифровая валюта опустилась до 7944 долларов, но позднее восстановилась до 8500 долларов. В последний раз такое наблюдалось в январе 2018 года. Аналитики объясняют это резким снижением вычислительной мощности криптовалютных систем – на день на 30%. Это объясняется возможными регуляторными рисками в Китае и влияет на функциональность и востребованность криптовалюты. При этом фундаментальных причин для падения биткоина они не видят, и не исключают, что к нему в значительной меры приложили руку спекулянты.

Эксперты не исключают того, что криптовалюта способна отыграть падение в краткосрочном периоде, однако указывают на то, что риски повторения ситуации возрастают. Криптовалюта уже находится в "медвежьем" тренде, и на коротком горизонте возможны дальнейшие снижения и уход ниже 8 тысяч долларов. При этом за свою историю биткоин часто падал в течение дня более чем на 10%, поэтому такая волатильность не является чем-то экстраординарным. Однако аналитики не обещают существенных скачков его стоимости вверх в будущем — во-первых, из-за появления альтернативных криптовалютных инструментов, а во-вторых из-за регулирования, которое до сих пор фактически отсутствует. Во многом из-за этого тот потенциал, на который рассчитывали инвесторы, пока не реализовался. Отсюда вытекает желание зафиксировать прибыль и выйти из биткоина.