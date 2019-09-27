МОСКВА, 27 сен — Dow Jones. Грету Тунберг и крупные нефтяные компании, похоже, заботят разные аспекты регенеративной энергетики, но это не обязательно должно быть так.

Во время выступления на этой неделе перед мировыми лидерами на саммите ОНН юная активистка обвинила их в том, что они говорят лишь о деньгах и "рассказывают сказки о непрекращающемся экономическом росте". На встрече руководителей Exxon Mobil, BP, Chevron и Shell, которая прошла всего в миле от саммита ООН, тоже поднимались темы изменения климата, которые, впрочем, в основном касались сокращения выбросов парниковых газов, продуцируемых во время бурения нефтяных скважин.

Яростный призыв Тунберг к действиям, возможно, более убедителен, чем постепенные шаги, намеченные компаниями, ежегодно зарабатывающими десятки миллиардов долларов благодаря горючим ископаемым. Впрочем, деньги все еще имеют значение, и, к счастью для планеты, преимущества от использования экологически чистых источников энергии растут, а от традиционных – падают.

Атака на крайне важный нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, совершенная ранее в сентябре, спровоцировала, хотя и временно, рост доходности у всех добытчиков за пределами Саудовской Аравии за счет сокращения примерно 5% мировой добычи сырой нефти. Этот инцидент обнажил хрупкость цепочки поставок нефти. Но хуже то, что сейчас отмечаются первые признаки более долгосрочных проблем в нефтяной отрасли. Автомобильная промышленность готовится к будущему доминированию электромобилей, что представляет угрозу для долгосрочного спроса в нефтяной отрасли. К тому же нефтяные компании сконцентрировали свои инвестиции на сланцевой добыче с коротким циклом или на целях нефтепереработки и сбыта нефти, например на переработке пластмасс.

Это сулит проблемы для крупных интегрированных фирм, занимающихся горючими ископаемыми. За последние несколько лет доходность этих компаний заметно снизилась, отчасти из-за того, что они отказываются о мегапроектов с более высокими рисками и доходностью. Согласно FactSet, рентабельность Exxon на инвестированный капитал (ROIC) в 2011 году равнялась 25%, а в прошлом году – менее 10%. Показатели Chevron выглядят аналогично.

Тем временем некоторые компании в сфере регенерируемой энергии показывают себя с наилучшей стороны. Напимер, ROIC у датской Vestas Wind Systems с 2011 года поднялась с —5% до в среднем 22% в последние пять лет. ROIC у Canadian Solar, крупного производителя солнечной энергии, в прошлом году достигла почти 15% против —16% в 2011 году.

Как бы это ни было печально, но воззвания к мировой сознательности, возможно, не помогут защитить планету. А экономические стимулы помогут. Устойчивую энергетику ждет стремительный рост, так как инвесторы привыкли следовать за деньгами.

— Автор Lauren Silva Laughlin, lauren.silvalaughlin@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ