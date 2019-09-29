МОСКВА, 29 сен /ПРАЙМ/. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, освобождающий с 2020 года от НДС ввоз в РФ гражданских самолетов при условии их перерегистрации в российском реестре, соответствующий документ опубликован в воскресенье на портале правовой информации.

Документ также освобождает от НДС импорт авиадвигателей, запчастей и комплектующих для строительства, ремонта или модернизации гражданских самолетов в РФ. При этом предусматривается, что до 1 января 2023 года освобождение от НДС ввоза в Россию самолетов будет осуществляться без обязательного условия их регистрации в российском реестре.

Эти изменения направлены на расширение авиапарка гражданских самолетов с российской регистрацией. На сегодняшний день практически все иностранные самолеты, эксплуатирующиеся российскими авиакомпаниями, зарегистрированы в реестрах Бермудских островов либо Ирландии. Вопрос их перевода в российскую юрисдикцию давно ставился на правительственном уровне.

Кроме того, закон освобождает от НДС и ввоз в Россию водных судов при их регистрации в российском реестре участниками специальных административных районов (САРов) на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае.

Согласно документу, доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации и реализации этих судов, не будут облагаться налогом на прибыль. Помимо этого, участники САРов освобождаются от налога на имущество и транспортного налога в отношении таких судов, а также до 2027 года — от страховых взносов. То есть предлагается создать аналог Российского открытого реестра судов, но только для резидентов САРов, пояснял ранее замминистра финансов РФ Илья Трунин.

Ранее заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Леонид Симановский заявил РИА Новости, что закон будет способствовать созданию условий для развития гражданской авиации в России и стимулировать редомициляцию компаний в САРы. Он также позволит выровнять налоговые условия для налогоплательщиков, осуществляющих ввоз таких воздушных судов, и налогоплательщиков, осуществляющих их строительство.