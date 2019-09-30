МОСКВА, 30 сен – ПРАЙМ. Основным приоритетом проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов является социальная направленность, рассказала агентству "Прайм" зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева. Сегодня в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на 2020-2022 годы.

"Бюджет социально ориентирован – основной упор на поддержку материнства и детства, в частности, впервые с 2015 года будет индексирован материнский капитал. Второе важное направление – увеличены расходы на здравоохранение, прежде всего, на раннее выявление онкологических заболеваний, — рассказала она.

Серьезные суммы выделяются на поддержку многодетных семей – это и льготная ипотека, и дополнительно 450 тысяч рублей на погашение ипотеки после рождения третьего ребенка. "Мы стоим на пороге принятия важного закона об организации питания детей в школе – думаю, в 2020 году мы его уже увидим в бюджете", — говорит Гусева. Немалые суммы направлены на поддержку села, организацию там домов культуры, строительство дорог, газификацию.

К отрицательным моментам можно отнести ситуацию с реализацией нацпроектов в 2019 году — денег было выделено немало, но по сути своей они так и не были израсходованы и либо перешли на следующий год, либо вовсе вернулись в бюджет. "Важно, чтобы в 2020-2022 годах каждая копейка дошла до конкретного человека, а не просто лежала на счетах. Регионы сразу должны знать свои бюджеты и проводить конкурсы, чтобы дороги строились не зимой", — указала она.

Для этого необходима совместная работа Минфина и правительства, которые должны вовремя готовить все необходимые документы, а также исполнителей на местах. При этом важен тотальный контроль расходов на всех этапах, заключила зампред думского комитета.