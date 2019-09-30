МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Банк России незначительно снизил свои оценки счета текущих операций платежного баланса и внешнего долга за первое полугодие 2019 года, сообщается на сайте ЦБ.

По уточненным данным, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-июне 2019 года составил 44,3 миллиарда долларов. В июле ЦБ оценивал положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за первое полугодие в 45,8 миллиарда долларов.

ЦБ также незначительно снизил оценку объема внешнего долга — до 479,8 миллиарда долларов. В июле ЦБ оценивал внешний долг за первое полугодие в 482,4 миллиарда долларов.

"По данным Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса Российской Федерации в январе-июне 2019 года составил 44,3 миллиарда долларов США, уменьшившись на 3,4 миллиарда долларов США по сравнению с показателем января-июня 2018 года. Определяющим стало сокращение положительного сальдо торгового баланса, обусловленное снижением стоимости экспортных поставок на фоне ухудшения рыночной конъюнктуры", — говорится в сообщении.

Кроме того, по уточненным данным ЦБ, чистый отток капитала из РФ в первом полугодии составил 23,5 миллиарда долларов. Ранее ЦБ оценивал этот показатель в 27,3 миллиарда долларов.