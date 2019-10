МОСКВА, 3 окт — Dow Jones. Следующие три месяца, по идее, должны быть самым прекрасным временем года для фондового рынка. Именно в 4-м квартале у потребителей самые высокие расходы, у компаний – самые высокие продажи, а у экономики – самый ощутимый рост.

У индексов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 в 4-м квартале обычно самые высокие темпы роста. Согласно Dow Jones Market Data, их рост составляет в среднем 2,77% и 2,47% соответственно. Они чаще всего повышаются именно в 4-м квартале, чем в любое другое время года: в 66% и 73% случаев соответственно.

И все же кажется, что в этом году добиться этих показателей будет непросто.

В начале октября акции упали, тот же DJIA потерял 3,1%. Для него это худшее начало квартала с конца 2008 года, когда он обвалился на 19%. Хотя прирост индекса "голубых фишек" с начала года равен 12%, за последние 12 месяцев он снизился на 2,6% после агрессивной распродажи прошлой осенью.

Чтобы напугать большинство инвесторов, вполне достаточно лишь геополитических рисков. В отношении президента США конгресс начал процедуру импичмента. Великобритания должна к 31 октября выйти из состава ЕС, причем в ходе этой процедуры она может потерять своего премьер-министра. Конфликт между Саудовской Аравией и Ираном всколыхнул Ближний Восток.

Добавьте к этому еще протесты в Гонконге, протесты, которые подрывают ситуацию в Египте, политический паралич в Израиле и продолжающуюся торговую войну США и Китая.

"Накапливание рисков оказывает весьма ощутимое влияние на геополитику", — говорит Рева Гужон, вице-президент по глобальному анализу в консалтинговой фирме Stratfor. Эти проблемы влияют на экономику, которая и так подвергается воздействию демографических перемен, урбанизации и незапланированных изменений рабочей силы, вызванных развитием технологий.

"Все эти проблемы перемешались", — говорит она.

Их влияние уже ощущается. В мировой торговле сейчас самая плачевная ситуация со времени последней рецессии, а в мировом производственном секторе рецессия уже началась. Опубликованные во вторник данные показали, что активность в производственном секторе США в сентябре сократилась второй месяц подряд, снизившись до минимального уровня с июня 2009 года.

Согласно опросу экономистов, проведенному Wall Street Journal, рост ВВП в США в 4-м квартале, как ожидается, составит только примерно 1,8%. Таким образом, цель администрации Трампа по достижению экономического роста на уровне как минимум 3% представляется все более отдаленной перспективой.

Утром в пятницу должны выйти сентябрьские данные по рынку труда – первая порция важной макростатистики за квартал. Они будут тщательно анализироваться на предмет того, распространилась ли на рынок труда отмечающаяся в экономике слабость.

Подобным же образом инвесторы в ближайшие недели будут шерстить корпоративную отчетность за 3-й квартал в поисках признаков, что торговая война подрывает прибыль компаний. Прогнозируется, что прибыль компаний, акции которых входят в состав индекса S&P 500, снизилась третий квартал подряд.

Инвесторы уже заинтересовались защитными активами, продавая такие акции роста, как бумаги Amazon.com Inc. и Netflix Inc., и покупая акции тех секторов, которые они считают недооцененными, например финансового и нефтегазового. Акции некоторых крупных технологических фирм, которые способствовали 10-летнему росту на рынке акций, во время вчерашней распродажи оказались в числе аутсайдеров. Бумаги Apple<AAPL> Inc. и Alphabet Inc. потеряли более 2%.

В прошлом году в 4-м квартале ситуация оказалась не слишком благоприятной для фондового рынка. Индекс "голубых фишек" достиг своего пика в начале октября, а к концу года упал почти на 20%. Вдобавок рынок взволновала жесткая позиция ФРС. Сейчас инвесторы гадают, прибегнет ли центробанк к третьему в этом году снижению процентных ставок.

Рынки всегда сталкиваются с трудностями и проблемами, но в этом году они, похоже, связаны одна с другой и надстраиваются друг на друга.

"Во всех областях ситуация развивается по нарастающей, – считает стратег Societe Generale Кит Джукс. – Кажется, что это конец цикла после кризиса 2008 года".

— Автор Paul Vigna, paul.vigna@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ