МОСКВА, 4 окт – ПРАЙМ. Пенсионная система в России является достаточно актуальной темой, так как меняется настолько часто, что граждане не успевают привыкнуть к нововведениям и осознать их. За последний год она стала еще и крайне злободневной из-за повышения пенсионного возраста и сопутствующих ему изменений, которые, по мнению властей, должны привести к росту пенсий.

В силу разветвленной структуры и слишком быстро сменяющих друг друга новшеств, россиянам зачастую оказывается непросто разобраться, что к чему.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 2012 году в России была принята "Стратегия долгосрочного развития пенсионной системы", в рамках которой значительно возросли значение трудового стажа в формировании пенсии (через систему пенсионных коэффициентов) и возможность существенно увеличить выплаты за счет более позднего выхода на пенсию.

В связи с этим в первую очередь следует сказать, что пенсии по старости делятся на два типа: трудовые и социальные.

Трудовые пенсии в настоящее время выплачиваются людям, имеющим непрерывный трудовой стаж не менее 10 лет, с 2024 года показатель не может быть меньше 15 лет. Стаж обязательно должен быть официальным, так как только с "белой зарплаты" идут отчисления в пенсионный фонд.

Соответственно, социальная пенсия выплачивается гражданам, чей трудовой стаж оказался менее заявленной государством цифры.

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ

На трудовую пенсию сейчас могут претендовать мужчины с 60 лет и женщины с 55 лет. С 2028 года ценз вырастет до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин.

Трудовая пенсия делится на страховую и накопительную. Работодатель платит в пенсионный фонд за каждого работника 22% от его годовой, естественно, "белой" зарплаты, из которой 16% идет на страховую часть, 6% — на накопительную. Причем накопительный капитал имеют только россияне, родившиеся в 1967 году и позже.

Однако с 2014 года накопительная часть заморожена, и 6% идут на формирование общей страховой пенсии. Предполагается, что после разморозки, взносы на накопления вновь начнут поступать на личные счета.

Для страховой пенсии работает правило: чем выше у работника зарплата, тем больше будет пенсия, так как за него отчислялся больший объем налогов.

Согласно "Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы", государство планирует выплачивать пенсию в размере до 40% от зарплаты, а также обеспечить средний размер трудовой пенсии не менее 2,5-3 прожиточных минимумов пенсионера (ПМП).

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ

Социальную пенсию по старости получают граждане, чей трудовой стаж либо не дотягивает до необходимого, либо вовсе отсутствует.

На данный момент право получать такие выплаты имеют мужчины, достигшие 65 лет, и женщины после 60 лет. В связи с повышением пенсионного возраста, с 2028 года возраст тех, кто может получать социальную пенсию, будет увеличен до 70 лет для мужчин и до 65 — для женщин.

Размер соцпенсии не может быть меньше ПМП, установленного в регионе. Если пенсия гражданина не дотягивает до ПМП, власти платят ему социальную доплату.

Согласно данным ПФР, средний по России прожиточный минимум пенсионера на 2019 год составляет 8 846 рублей в месяц. Самый низкий показатель в Тамбовской области – 7 811 рублей, самый высокий — на Чукотке – 19 000 рублей. Интересно, что во многих регионах пенсия выше ПМП на несколько тысяч рублей.

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Помимо участия в программе государственного Пенсионного фонда РФ человек имеет право передать свои отчисления в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Первые НПФ в России появились после вышедшего в 1992 году указа президента "О негосударственных пенсионных фондах». В 1993-1994 годах на его основании было учреждено 350 НПФ. К текущему моменту в России 49 НПФ, имеющих лицензию Банка России.

Человек имеет право заключить договор с НПФ, чтобы тот формировал его накопления.

В любом случае, сначала все денежные средства поступают в ПФР. Затем ПФР перечисляет пенсионные накопления в тот НПФ, который человек себе выбрал сам.

Для вступления в НПФ есть две причины: привлекательное инвестирование накопительной части пенсии и корпоративное пенсионное обеспечение. Так как накопительная часть пенсии заморожена на неопределенный срок, преимуществом НПФ могут быть только условия по дополнительным страховым взносам, которые осуществляет либо сам гражданин, либо за него это делает его работодатель.

РАД БЫ ИНВЕСТИРОВАТЬ, ДА ДЕНЕГ НЕТ

Силы властей уже много лет направлены на формирование инвестиционной части пенсии, однако пока все эти попытки оборачиваются неудачей.

В октябре 2008 года в стране стартовала программа государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений. Ее целью был рост размера будущей накопительной пенсии за счет добровольных взносов, которые государство удваивало. Минимальный взнос участника составлял 2 000 рублей в год, максимальный не был ограничен, однако государство могло добавить максимум 12 000. Программа просуществовала 10 лет и больше не продлевалась.

До конца 2013 года работала программа накопительной части пенсии в размере 6% от зарплаты. После введенного в 2014 году моратория, программа также перестала работать.

Взамен накопительной части власти в 2016 году разработали систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Основная ее идея заключается в том, чтобы граждане добровольно отчисляли часть своей зарплаты на будущую пенсию в НПФ. Программу намеревались запустить в 2020 году, но пока она отложена.

Придумали замену и ИПК. В сентябре 2019 года Минфин объявил, что разработал и направил на согласование законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП). Среди его основных элементов — исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, а также налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан. Тем не менее, россияне сейчас имеют право добровольно отчислять взносы в свой пенсионный фонд, размер которых они должны определить сами.

В общем, все непросто. Даже спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что граждане РФ не могут понять механизмов формирования и начисления пенсии, поскольку "постоянные изменения в этой сфере их окончательно запутали".

Названия тоже не имеют значения — ИПК или ГПП. Суть в том, что, по словам той же Матвиенко, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего откладывать на пенсию.