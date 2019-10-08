МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предложила изменить принцип господдержки кинематографа: учитывать при распределении бюджетных субсидий создателям фильмов успешность проката их предыдущих картин, говорится в сообщении контрольного ведомства.

По данным аудиторов, всего с 2017 года объем субсидии федерального бюджета на производство и прокат кинокартин составил 22,8 миллиарда рублей, львиная доля из них – 78,6%, или 17,9 миллиарда — пошла на производство национальных фильмов.

"Отбор заявок на поддержку производства фильмов проводили экспертные советы, созданные министерством культуры. Счетная палата предлагает министерству пересмотреть данный механизм, так как в нынешнем виде он недостаточно прозрачен", — говорится в сообщении ведомства.

Аудиторы отмечают, что в состав экспертных советов входили представители киносообщества, являющиеся одновременно и крупнейшими получателями субсидий, что, по мнению Счетной палаты, создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

"В механизме отбора заявок Минкульта не предусмотрен анализ ключевых критериев, влияющих на качество отбора. Например, министерство не учитывает успешность предыдущих работ заявителя в прокате или показе. Таким образом, механизм поддержки производства фильмов, когда результаты показа созданных картин не влияют ни на исполнение соглашения на предоставление субсидий, ни на получение средств поддержки в дальнейшем, создает риски неэффективного использования средств федерального бюджета", – цитирует ведомство аудитора Михаила Меня.

Счетная палата отмечает, что в министерстве согласились с выводами аудиторов. Ведомство приводит словам замминистра Павла Степанова, который объяснил, что представители киносообщества не голосовали при распределении субсидий, если были заинтересованы в проекте. "Фонд кино и министерство культуры четко за этим следят, но благодаря замечаниям, сделанным в ходе проверки, мы, конечно, изменим систему протоколирования, чтобы уже никаких вопросов не возникало", — сказал Степанов на коллегии Счетной палаты.