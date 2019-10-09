МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Росстат с 1 по 7 октября третью неделю подряд зафиксировал в России нулевую инфляцию, с начала года рост цен составил 2,3%, сообщает ведомство.

Ранее три недели подряд в России сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.

"За период с 1 по 7 октября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%. С начала октября он составил 100%, с начала года – 102,3%", — говорится в сообщении.

За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 1,4%, куриные яйца – на 0,7%, говядину, сливочное масло, сметану, сыры и макаронные изделия – на 0,3%, вареные колбасы, пастеризованное молоко, жирный творог, хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки и печенье – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,3%, пшено – на 0,6%, мясо кур – на 0,4%, свинину – на 0,3%, мясные консервы и шоколадные конфеты – на 0,2%.

Плодоовощная продукция подешевела на 1%, в том числе белокочанная капуста – на 3,1%, яблоки – на 2,9%, морковь – на 2,1%, картофель и репчатый лук – на 1,9%. В то же время, помидоры стали дороже на 6,5%, огурцы – на 3,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизтопливо не изменились.

Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. МЭР РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз — до 4-4,5% с 4,2-4,7%.