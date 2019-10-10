МОСКВА, 10 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в закон, направленные на контроль определения кадастровой стоимости недвижимости при осуществлении государственной кадастровой оценки, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроект направлен на совершенствование отдельных положений федерального закона от 3 июля 2016 года №237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" в целях недопущения определения необоснованной кадастровой стоимости при осуществлении государственной кадастровой оценки", — сказано в сообщении.

По законопроекту предлагается ввести ряд дополнительных мер для контроля кадастровой стоимости. В частности, предусматривается установление непрерывного надзора Росреестром за проведением государственной кадастровой оценки, а также изменение механизма внесудебного установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

Кроме того, законопроектом предусматривается установление личной ответственности руководителей бюджетных учреждений субъектов РФ, определяющих кадастровую стоимость, за качество их решений. Также предполагается установить правила о ретроспективном применении кадастровой стоимости, установленной на основании решения суда или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, на весь период со дня внесения в ЕГРН первоначальной кадастровой стоимости при её уменьшении.

Как отмечается, принятие законопроекта будет способствовать повышению экономической обоснованности применения кадастровой стоимости, в том числе и при налогообложении.