МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. "Северсталь" за 9 месяцев 2019 года выпустила 9,133 миллиона тонн стали, что практически соответствует объему производства за аналогичный период прошлого года (9,098 миллиона тонн), следует из сообщения компании.

Нулевая динамика, как пояснили в "Северстали", с одной стороны отражает рост производительности мощностей, с другой — снижение объемов выплавки электростали после продажи завода Балаково в третьем квартале 2019 года. Производство чугуна в январе-сентябре выросло на 3% и составило 7,125 миллиона тонн за счёт повышения эффективности ремонтных кампаний и улучшения качества сырья. Консолидированные продажи стальной продукции увеличились на 1% и составили 8,503 миллиона тонн.

В том числе объем реализации полуфабрикатов упал почти в два раза, до 538 тысяч тонн, продажи проката выросли на 6%, до 6,916 миллиона тонн. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью сохранилась на высоком уровне в 45%, что главным образом отражает больший объем продаж оцинкованного листа и листа с полимерным покрытием после запуска новых мощностей, которые достигли полной загрузки в первом квартале 2019 года. Продажи угля (без учета продаж внутри компании) увеличились на 11%, до 1,25 миллиона тонн, железорудного сырья – снизились на 9%, до 4,785 миллиона тонн.

В третьем квартале выпуск стали относительно предыдущего квартала снизился на 1%, до 3,032 миллиона тонн, "что отражает снижение выплавки электростали после продажи сортового завода Балаково в июле 2019 года". Производство чугуна увеличилось на 7%, до 2,458 миллиона тонн в связи с проведением краткосрочных ремонтных работ на трех доменных печах в предыдущем квартале. Консолидированные продажи стальной продукции сохранились на уровне 2,834 миллиона тонн, в том числе реализация полуфабрикатов выросла на 29%, до 89 тысяч тонн, проката – снизилась на 1%, до 2,292 миллиона тонн.

Доля продукции с высокой добавленной стоимостью составила 45% против 46% кварталом ранее, что было обусловлено снижением объема продаж оцинкованного листа, листа с полимерным покрытием и холодного проката из-за краткосрочных ремонтных работ на одном из травильных агрегатов. "Средневзвешенная цена реализации большей части стального проката в III квартале 2019 года практически не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом за счёт гибкости каналов продаж "Северстали" и благоприятной ценовой конъюнктуре на внутреннем рынке", — отметили в компании. Продажи угля сократились на 14%, до 330 тысяч тонн, железорудного сырья – на 15%, до 1,443 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.