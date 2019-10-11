ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ТОРГОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ США И КИТАЯ

Одной из самых значимых тем уходящей недели стали торговые переговоры США и Китая, 13 раунд которых проходит в четверг и пятницу. Большинство инвесторов ожидает, что встреча снова не приведет к заключению всеобъемлющего торгового соглашения. Напряжение на рынке поддерживает сообщение о внесении 28 китайских организаций в "черный список" американской стороной, в связи с чем Китай выразил протест.

Однако к вечеру четверга последовала реакция президента Дональда Трампа на прошедшую в этот день встречу представителей США и Китая. Трамп заявил, что переговоры идут "очень хорошо". Он подтвердил, что встретится с вице-премьером Госсовета Лю Хэ, который возглавляет китайскую делегацию, вечером в пятницу (21.45 мск) в Белом доме. Эксперты отмечают, что в начале года три их встречи увенчались успехом, поэтому и эта встреча дает надежду на положительный результат. Негативный сценарий развития переговорного процесса между США и Китаем не оправдался, что способствовало росту риск аппетита на мировых рынках, говорят аналитики.

FINOPOLIS-2019

В Сочи 10 и 11 октября прошел форум финансовых инноваций Finopolis, в котором приняли участие глава Банка России Эльвира Набиуллина и руководители профильных департаментов, глава Сбербанка Герман Греф, представители платежных систем Visa, Mastercard и "Мир", а также первые лица российских банков и интернет-компаний. В ходе форума Набиуллина, в частности, призвала к повышению ответственности за киберпреступления, а Греф обратил внимание на отсутствие в РФ ответственности за фишинг. Глава ЦБ выразила сомнения в необходимости выпуска национальной криптовалюты, а глава Сбербанка – в перспективах использования Libra в РФ.

Набиуллина затронула также тему инфляции и ставок ЦБ. По ее словам, регулятор снизит прогноз по инфляции на 2019 год, который опубликует после заседания совета директоров 25 октября. Текущие тренды в инфляции, скорее всего, позволят ЦБ ослаблять ДКП. Банк России, по словам его главы, рассматривает разные варианты в отношении снижения ставки в период до конца текущего года. Эксперты в словах Набиуллиной увидели готовность регулятора к более агрессивному снижению ключевой ставки.

РФ-ТУРЦИЯ — РУБЛЬ-ЛИРА

Во вторник Россия и Турция достигли соглашения о расчетах и платежах в национальных валютах. Соответствующий документ подписали первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак. Страны также договорились расширять прием карт "Мир" в Турции и подключать турецкие банки и компании к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Стороны намерены организовать взаимодействие национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран. Соглашение предусматривает также открытие и расширение использования прямых корреспондентских счетов, открытых между коммерческими банками государств для развития трансграничных расчетов.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что соглашение о расчетах в нацвалютах окажет незначительное влияние на стоимость туров для россиян. Это один из механизмов упрощения взаимоотношений, и резкого падения цен не будет. При этом рубли не станут распространенным платежным средством в турецких гостиницах, считают эксперты.

БАНКИ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ ВКЛАДОВ В ЕВРО

Российские банки продолжают отказываться от вкладов в евро. На этой неделе об этом объявил ВТБ. Банк одним из последних крупных игроков решил больше не открывать вклады в евро, с 8 октября клиентам будут доступны только накопительные и текущие счета в этой валюте, сообщил ВТБ. При этом по уже открытым вкладам в евро банк продолжит выполнять все обязательства согласно условиям и сроку договора. В пятницу ВТБ сообщил, что до конца 2019 года планирует ввести комиссию за ведение счетов юрлиц в евро. Ранее Сбербанк прекратил прием вкладов в европейской валюте в рамках оптимизации продуктовой линейки.

ЦБ РФ в сентябре сообщал, что изучает предложения банков, которые просят предоставить им право устанавливать отрицательные ставки по валютным депозитам. Речь идет только о средствах юрлиц. Проблема связана, в первую очередь, с евро — российским банкам невыгодно привлекать средства клиентов в этой валюте из-за отрицательных ставок по депозитам в еврозоне. При этом российские законы отрицательные ставки пока запрещают. Греф в начале недели заявил, что отрицательные ставки в евро и долларах на депозиты компаний надо вводить обязательно, в Сбербанке обсуждают этот вопрос.

ЗАМЕДЛЕНИЕ РОСТА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Новый управляющий МВФ Кристалина Георгиева в своей программной речи, с которой она выступила в новом качестве, заявила о рекордном замедлении роста мировой экономики, угрозе существенного роста корпоративного долга и дефолта по нему. По ее словам, рост мировой экономики в этом году снизится до самого низкого уровня с начала десятилетия. Корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 трлн долларов, или почти до 40% совокупного долга в восьми ведущих экономиках. Большой вклад в существующую ситуацию в экономике внесли торговые войны, их совокупный эффект может означать потерю примерно 700 млрд долларов к 2020 году, или примерно 0,8% ВВП, сказала она.

В свою очередь Всемирный банк в докладе, представленном в среду, ухудшил прогноз роста мировой экономики в 2019 году с 2,6% до 2,5% на фоне замедления глобальной торговли и инвестиций. Прогноз по росту экономики РФ в 2019 году ухудшен до 1% с 1,2%, по экономке США – до 2,3% с 2,5%, еврозоны до 1,1% с 1,2%, Китая – до 6,1% с 6,2%, прогнозировавшихся в июне.

БЛОКИРОВКА АККАУНТОВ

В вторник в Госдуму были внесены законопроекты о блокировке пользователей e-mail сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную законодательством РФ информацию, и об административной ответственности за нарушение законодательства в этой сфере. Предполагается, что на оператора будет возложена обязанность по блокировке передачи пользователем электронных сообщений на основании соответствующего требования уполномоченного органа власти. За отказ организатора e-mail сервиса блокировать таких пользователей планируется ввести штраф на сумму до 1 миллиона рублей.

Эксперты считают, что новая инициатива может увеличить аудиторию анонимных мессенджеров и VPN-сервисов. Идентифицировать и блокировать пользователей будут только российские почтовые сервисы и мессенджеры, которые примут эти правила игры, отмечают эксперты.

АРЕСТ БЫВШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РУДНИКА "МИР"

В понедельник стало известно об аресте двух бывших руководителей рудника "Мир", где в результате прорыва дамбы в августе 2017 года погибли восемь горняков компании "Алроса". ("Мир" обеспечивал 8% добычи "Алросы", затопленные запасы оцениваются в 42 миллиона карат). Бывшему начальнику рудника Алексею Бурксеру и бывшему и. о. главного инженера этого предприятия Александру Манну было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть восьми лиц и причинение крупного ущерба). Следователи установили, что несмотря на то что Бурксер и Манн знали о возникшей аварийной ситуации, они не остановили работу подземного рудника и не приняли мер к выводу работников из выработок опасной зоны, что привело к трагедии.

После заключения под стражу, на следующий день Бурксер был обнаружен мертвым в СИЗО. По предварительным данным смерть была ненасильственной.