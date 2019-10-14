МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О представителях министерства сельского хозяйства Российской Федерации за рубежом", соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"В целях обеспечения интересов Российской Федерации в сфере агропромышленного комплекса за рубежом, постановляю: разрешить, начиная с 2020 года, министерству сельского хозяйства РФ иметь своих представителей в 50 иностранных государствах, перечень которых определяется министерством сельского хозяйства РФ по согласованию с министерством иностранных дел РФ", — говорится в документе.

Также устанавливается, что представители Минсельхоза РФ направляются в иностранные государства по согласованию с МИД РФ и осуществляют свои функции в составе дипломатических представительств РФ без включения в их штатную численность.

Порядок и условия деятельности представителей Минсельхоза РФ, предельную численность его представителей за рубежном и финансирование расходов, связанных с реализацией указа, обеспечивает правительство РФ.

Институт представителей Минсельхоза РФ за рубежом создается с целью продвижения и сопровождения российской сельхозпродукции на зарубежных рынках, заявил на прошлой неделе замминистра сельского хозяйства России Сергей Левин.