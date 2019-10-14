ЭР-РИЯД, 14 окт /ПРАЙМ/. Обмен мнениями по региональной тематике, рынку энергоносителей состоялся в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию в понедельник, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по региональной проблематике, по положению дел на рынке энергоносителей, по ценам на нефть, говоря проще", — сказал Песков.