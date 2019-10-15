ЯЛТА, 15 окт — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ считает, что дивидендные выплаты госкомпаний можно зафиксировать на некотором процентном уровне, но у них должно оставаться и достаточно средств для инвестиций, заявил глава ведомства Игорь Артемьев в рамках всероссийского семинара-совещания "Тарифное регулирование в 2019 году и задачи органов государственного регулирования на 2020 год".

"Есть одна неясность, но она зависит не от нас, от Минфина, это касается дивидендов. Там продолжается достаточно активная дискуссия. Хотелось бы, чтобы она поскорее закончилась. Мы считаем, что дивиденды в данном случае могут быть в небольшой процентной доле зафиксированы, но в целом они должны оставаться в распоряжении компании на инвестпрограммы", — сказал Артемьев, имея в виду компании с госучастием.

"Столько нужно для наших ветхих основных фондов строить, столько нужно сделать для развития нашей страны, что не время перераспределять эти деньги для других целей бюджета по той простой причине, что мультипликатор (то есть, отдача от инвестиций — ред.) разный", — добавил глава ФАС.