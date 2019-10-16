МОСКВА, 16 окт — ПРАЙМ. Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что в 2020 году на поддержку семей при рождении детей выделят 527,9 миллиарда рублей, что на 24,3% больше, чем в текущем году.

Федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" входит в состав нацпроекта "Демография", который реализуется с 2019 года. Как пояснили в Минтруде, проект предусматривает в том числе ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, в также ежемесячную выплату, назначаемую при рождении третьего или последующих детей, материнский капитал, льготную ипотеку.

"В 2020 году общий объем средств федерального бюджета, предусматриваемых на реализацию федерального проекта, увеличится по сравнению с 2019 годом на 24,3 % и составит 527,9 миллиарда рублей", — сообщил Топилин, слова которого приводит пресс-служба.

По словам министра, рост связан с рядом принятых решений, в том числе о продлении с 2020 года срока выплаты ежемесячных пособий на первого и второго ребенка с полутора до трех лет.

В Минтруде также напомнили, что в 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого и второго ребенка вырастет на 7,1% и составит 12 тысячи рублей. Таким образом, семья при рождении первого или второго ребенка получит поддержку в размере порядка 430 тысяч рублей за три года.

С 2020 года получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка в размере прожиточного минимума ребенка смогут семьи, у которых размер среднедушевого дохода не будет превышать 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте. Поддержкой будут охвачены порядка 68% семей, в которых родился первый ребенок (сейчас — 45,7%).