ВАШИНГТОН, 17 окт — ПРАЙМ. Банк России не планирует менять формулировку цели по инфляции — "вблизи 4%", она позволяет координировать инфляционные ожидания на этой цифре, заявила журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

"У нас сейчас обсуждаются основные направления денежно-кредитной политики, там формулировка не изменена. Это значит, что в принципе мы не планируем, во всяком случае, на горизонте этих основных направлений, это делать", — сказала она, отвечая на вопрос, не планирует ли ЦБ видоизменять формулировку цели по инфляции "вблизи 4%".

"Я думаю, что достоинствами этой формулировки является то, что она позволяет достаточно четко координировать инфляционные ожидания именно на этой цифре — 4%. Я думаю, что мы еще не достигли понимания более широко в обществе, среди экономических агентов, смысла этой цели", — пояснила Юдаева.

По ее словам, среди узкой группы финансовых аналитиков понимания больше. "Но с точки зрения коммуницирования наших целей более широко в обществе именно акцентирование этого аспекта, что цель 4%, наилучшим образом решается вот таким формулированием этой цели", — добавила первый зампред ЦБ.

Банк России в 2014 году с целью сдерживания инфляции перешел к политике таргетирования. В результате данной политики инфляция с 2014 года снизилась на 7,4 процентных пункта и, по данным Росстата, в сентябре текущего года составила 4%.