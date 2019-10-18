МОСКВА, 18 окт — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в сентябре в годовом выражении поднялись на 0,2% против роста месяцем ранее на 0,3%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, напротив, ожидали ускорения инфляции до 0,4%.

В месячном выражении потребительские цены в стране не изменились, как и в августе.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в сентябре увеличились на 0,3% в годовом выражении, как и прогнозировали аналитики. В месячном выражении базовые потребительские цены в сентябре снизились на 0,1%.