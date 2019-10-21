МОСКВА, 21 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ утвердило положение о проведении учений по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования в РФ интернета и сети связи общего пользования. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов.

Согласно документу, учения – это комплекс организационных, технических и тактических мероприятий, направленных на выполнение участниками учебных задач в условиях конкретной ситуации возникновения угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования в РФ сети интернет (за исключением государственного сегмента) и сети связи общего пользования.

Постановление, вступающее в силу с 1 ноября, предусматривает, что учения проводятся по решению Минкомсвязи РФ на федеральном и региональном (на территории одного или нескольких субъектов РФ) уровнях. Участниками учений будут операторы связи, владельцы точек обмена трафиком и линий связи, пересекающих границу РФ, организаторы распространения информации в интернете, а также Минкомсвязь, Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС, ФСТЭК, Роскомнадзор, Россвязь и по согласованию органы власти регионов, где проводятся учения.

Среди основных задач учений названы: определение и практическая реализации мер по выявлению угроз устойчивости рунета, отработка методов противодействия им, выработка рекомендаций по совершенствованию законодательства, апробирование сценариев реагирования на угрозы, повышение эффективности координации действий операторов и иных владельцев сетей с органами власти и другие.

Учения должны проводиться не реже чем раз в год, на основании утвержденного Минкомсвязью плана, согласованного с ФСБ, ФСО, Минобороны, МЧС и ФСТЭК. Решение о проведении учений принимает Минкомсвязь, подготовка к ним ляжет на Роскомнадзор, а организационно-технические мероприятия по проведению учений осуществляет центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования в составе радиочастотной службы.

Минкомсвязь после проведения учений подготовит на основе отчета о их результатах рекомендации по обеспечению устойчивой работы интернета и отправляет их операторам связи и владельцам сетей. Документом предусмотрено проведение внеплановых учений в случае возникновения угроз для функционирования интернета и сети связи общего пользования.