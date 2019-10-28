МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российскому бюджету налоговые льготы, которые планируется предоставить гражданам и работодателям в рамках новой пенсионной реформы, обойдутся в 10 миллиардов рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к разработке проекта "Гарантированного пенсионного плана".

С помощью нового документа, как планирует Минфин и Банк России, россияне смогут обеспечить дополнительный доход в старости.

По словам одного из собеседников издания, фактически можно говорить не о выпадающих из бюджета доходах, а об их перераспределении между разными статьями. Он добавил: бюджет страны компенсирует расходы на налоговые льготы за счет того, что деньги будут инвестированы в экономику России. Это в свою очередь будет способствовать увеличению темпов ее роста.

Повышение доходов россиян в будущем будет стимулировать спрос, что также является толчком для экономики.

По мнению авторов реформы, каждый год новшество в законодательстве даст возможность привлекать в систему от 175 млрд до 360 млрд рублей. Таковы подсчеты в Национальном рейтинговом агентстве (НРА).

По мнению экспертов, опрошенных изданием, количество стимулов, которое сейчас закладывается в Гарантированный пенсионный план, вряд ли будет способствовать значительным вложениям граждан.