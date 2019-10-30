МОСКВА, 30 окт /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит законопроект, согласно которому Минтранс России получит полномочия принимать решения о переводе железнодорожных путей общего пользования в пути необщего пользования, следует из сообщения пресс-службы кабинета министров.

"Разработан проект федерального закона… в соответствии с которым уполномоченный правительством орган (Минтранс) принимает решения о переводе железнодорожных путей общего пользования в железнодорожные пути необщего пользования для постоянной эксплуатации и наделяется полномочием на установление соответствующего порядка, аналогичного процедуре закрытия железнодорожных путей общего пользования", — говорится в сообщении.

Действующим законодательством не предусмотрено правовых оснований для изменения статуса железнодорожных путей. По сообщению кабмина, в настоящее время владелец инфраструктуры при изменении назначения ж/д пути общего пользования должен пройти следующую процедуру: закрытие ж/д пути общего пользования, открытие нового пути необщего пользования после принятия такого пути в эксплуатацию.

Кроме того, правительство обсудит на заседании наделение федерального органа исполнительной власти по госконтролю в международных автомобильных перевозках полномочием по проведению контрольно-надзорных мероприятий на остановках, в том числе расположенных на автостанциях, автовокзалах, а также в местах, расположенных в границах населенных пунктов, в случае посадки и высадки пассажиров в транспортное средство, осуществляющее международную автомобильную перевозку.

Как отмечается, в настоящее время контроль осуществляется только на стационарных и передвижных контрольных пунктах, что не позволяет в полном объеме контролировать соблюдение международного и российского законодательства, в том числе в части соблюдения требований отправки автобусов.