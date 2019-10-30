МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Группа "Черкизово", один из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, сохраняет интерес к активам "Евродона", бизнес по производству индейки является приоритетом для группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Черкизово".

"Группа "Черкизово" сохраняет интерес к активам "Евродона". В приоритете для нас бизнес по производству индейки", — сказали в компании.

В среду глава ВЭБа Игорь Шувалов сообщил, что наблюдательный совет госкорпорации решил продать группу "Евродон" с дисконтом к номинальной цене долга. По словам Шувалова, актив "достается стратегическому инвестору".

"Евродон" в прошлом был одним из крупнейших российских производителей индейки. Несколько лет назад группа начала испытывать финансовые трудности — на них, в частности, повлияли вспышки птичьего гриппа в хозяйствах компании, которые возникали с конца 2016 года до весны 2017 года, а также летом 2018 года.

ВЭБ является кредитором и совладельцем "Евродона" с февраля 2016 года, в 2017 году госкорпорация получила контрольные доли в структурах компании. На прошлой неделе Россельхозбанк (РСХБ) сообщил, что ведет переговоры с ВЭБом о покупке у госкорпорации требований к "Евродону" для дальнейшего возобновления производства индейки.