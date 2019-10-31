МОСКВА, 31 окт — Dow Jones. В июле-сентябре экономика еврозоны продолжала расти черепашьими темпами, не подавая при этом никаких надежд на ускорение в ближайшей перспективе.

Затянувшийся период вялости подчеркивает масштабы тех проблем, которые, заступающей на пост президента Европейского центрального банка Кристин Лагард придется решать в условиях раскола в руководстве ЕЦБ и инертности правительств еврозоны, продолжающих уклоняться от оказания поддержки национальным экономикам через наращивание государственных расходов или понижение налогов.

Экономические индикаторы за 3-й квартал обнажают тот факт, что на сегодняшний день еврозона является одним из самых слабых звеньев в мировой экономике, весь год демонстрирующей широкомасштабное охлаждение. Большинство экономистов объясняют это войной пошлин США и Китая, а также замедлением роста капвложений компаний, руководство которых предпочло отложить принятие решений об инвестициях до прояснения ситуации в международной торговле. На последнем заседании под председательством Драги ЕЦБ оставил ставку без изменений

Федеральная резервная система США в среду отреагировала на ухудшение перспектив мировой экономики уже третьим в этом году понижением ключевой процентной ставки.

"Происходит синхронное замедление экономической активности по всему миру, которое продолжается уже почти 18 месяцев, — отметил в ходе пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл. – И это сказывается на активности в США".

Согласно данным, опубликованным в четверг Бюро статистики ЕС, рост ВВП еврозоны в 3-м квартале составил 0,8% в годовом исчислении, как и во 2-м квартале. Еврозона вновь отстает от США, где в том же периоде рост ВВП в годовом исчислении составил 1,9%. Дополнительных деталей в Eurostat не предоставили, но ранее опубликованные данные и результаты опросов указывают на то, что самым проблемным сектором остается обрабатывающая промышленность, продолжающая страдать от ослабления спроса со стороны Великобритании, Турции и некоторых странах Азии.

— Автор Paul Hannon, paul.hannon@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

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